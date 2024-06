Preocupación en los procesadores de leche por marcado descenso en el consumo de lácteos

Desde la Asociación Colombiana de Procesadores de Leche se envió una carta a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, donde se expuso la preocupación que hay debido al marcado descenso en el consumo de leche y que, según el gremio, se presenta desde hace más de dos años, teniendo de esta forma impactos negativos sobre la cadena del sector lechero en general.

Seguido a esto, Asoleche reconoció que el Ministerio de Agricultura ha adoptado algunas medidas para mitigar la situación como por ejemplo la realización de subastas de compra de leche en polvo y quesos, sin embargo, en su pronunciamiento dejó claro que esto no ha sido suficiente y que se necesitan adoptar otras acciones para afrontar la crisis que se vive.

En la carta se puede leer “es necesario manifestarle, señora Ministra que estas acciones no son suficientes para mitigar la crisis y por esto, queremos hacerle un llamado de urgencia para diseñar medidas adicionales y que estás se implementen a muy corto plazo. Estamos en un momento crítico para el sector, que necesita una intervención contundente para equilibrar la balanza entre la oferta y la demanda”.

De igual forma, la asociación explicó que su preocupación se agudizó debido a que ya se alcanzó la mitad de año de 2024 y no hubo ninguna señal de reactivación del sector y que por el contrario la contracción en el consumo del producto alcanzó los tres años en línea, haciendo que no se puedan evacuar los altos inventarios que hay en la industria y que desde luego a la final terminan reduciéndose en pérdidas para las empresas procesadoras; allí se argumentó que los inventarios de leche en polvo de la industria formal crecieron 234% entre abril de 2023 y abril del presente año.

Asoleche tocó un tema sensible al asegurar que no es cierto como lo han asegurado algunos grupos de productores “que la industria formal haya tomado determinaciones caprichosas para no comprar la totalidad de la actual producción de leche. Es que simple y llanamente al tener estos niveles de inventarios que no se logran evacuar, tienen un impacto muy significativo en los resultados de las empresas”.

En este punto, se debe tener en cuenta que la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac) es desde donde se ha asegurado que algunas empresas puntuales como son Alpina y Alquería han decidido disminuir o reducir el recibo de leche desde las fincas, situación que genera mayor presión sobre los productores teniendo en cuenta que desde hace más de 14 meses se viene asegurando que hay una gran caída en los precios que se están pagando en las fincas por el producto.

Ante el escenario, aún no hay un pronunciamiento desde el Ministerio de Agricultura, sin embargo se debe tener en cuenta que en su momento a la llegada de la cartera agrícola, la ministra Jhenifer Mojica, aseguró que este era un tema que también estaba dentro de su radar.