Al Oído: Sombrero de Pizarro, “Patrimonio Cultural”. ¿Qué sigue, bastón de Santrich?

Mientras la seguridad del país retrocede y el Ministerio de Defensa no tiene una estrategia que evidencie acciones que resguarden la seguridad Nacional, el presidente Gustavo Petro declara patrimonio cultural de la nación un sombrero de Carlos Pizarro.

Ayer hubo hostigamientos en Morales, Cauca, por cuenta de delincuentes que atacaron a la fuerza pública. Se nos volvió paisaje ver que las disidencias de las Farc se fortalecieron en medio de las mesas de diálogo y no vemos una estrategia de seguridad que presente resultados.

Uno ya no sabe a quién preguntarle, porque el capitán del barco aparece por días debido a su misteriosa agenda privada.

Solo queda preguntarle al ministro de Defensa, Iván Velásquez, ¿qué está haciendo o qué va a hacer? ¿Acaso se va a quedar de brazos cruzados mientras el país sigue retrocediendo en seguridad y con un espejo retrovisor culpando a gobiernos anteriores?

No se han dado cuenta de que ya tienen dos años de estar en el Gobierno y se quedan en las excusas mientras la violencia no da tregua. No dicen nada más allá de permitir que siga expandiéndose estos grupos ilegales.

¿Hasta cuándo van a seguir ignorando lo que está pasando en el país? Ya nadie quiere más carreta en discursos que se contradicen todo el tiempo.

Todos estamos esperando acciones reales, pero no: acá, mientras el país está de mal en peor, les parece que tenemos que ver al presidente en un evento para notificarnos que el sombrero de Pizarro es patrimonio cultural de la Nación.

Háganme el favor. Al paso que vamos, van a volver patrimonio cultural la historia de amor de Nicolás Petro, la primera agenda que usó Laura Sarabia, el baile de Nerú, la camiseta con la que inauguró Olmedo López los carrotanques de la UNGRD y el bastón que usó Jesús Santrich antes de traicionar el proceso de paz.

De ese nivel es este circo: mientras la Colombia profunda se siente desprotegida, las principales ciudades sienten cómo la economía se empieza a frenar, mientras son incapaces de ver lo que sucede en Bogotá en el Parque Nacional, con tantos indígenas a quienes se les están violando sus derechos y los grupos ilegales llegan a las principales ciudades.

Acá la prioridad es echar globos, confundir y, como el cangrejo, echar para atrás.