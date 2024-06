Lenny Kravitz regresa a Colombia: se presentará en el Coliseo MedPlus de Bogotá

Lenny Kravitz. (Photo by Adam Berry/Getty Images for iHeartMedia) / Adam Berry

El artista estadounidense Lenny Kravitz anunció este jueves 20 de junio su regreso a Colombia con su gira Blue Electric Light Tour 2024 que lo llevará al Coliseo Medplus de Bogotá el próximo 11 de diciembre, y tras 5 años sin visitar el país.

El ganador de cuatro premios Grammy por éxitos que ya son clásicos del rock como ‘Are You Gonna Go My Way’, ‘Again’, ‘I Belong To You’, ‘It Ain’t Over Till It’s Over’ o ‘Fly Away’, regresa a la capital colombiana desde su última visita en el Movistar Arena en 2019.

‘Blue Electric Light’ es el duodécimo y más reciente álbum de estudio del músico estadounidense de 60 años, lanzado el 24 de mayo de este año y cuya gira, que empieza dentro de tres días en Alemania, lo llevará a recorrer Europa y Estados Unidos.

Antes de empezar su gira, Kravitz fue el invitado de honor en el ‘show’ de apertura de la final de la Champions League el pasado 2 de junio en el Wembley Stadium de Londres, donde en una actuación de diez minutos animó a los fanáticos de los equipos de fútbol Real Madrid y Borussia Dortmund, con un ‘medley’ de sus mayores éxitos musicales.

Según un comunicado de la productora Páramo, Kravitz promete a los seguidores de todo el mundo presentaciones en vivo imperdibles de los temas y éxitos más recientes así como los clásicos de su repertorio.

El cantante, que cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ha vendido a lo largo de sus 35 años de carrera más de 40 millones de álbumes en el mundo y sus temas siguen cosechando éxitos.