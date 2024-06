El pasado 20 de junio, La W confirmó una noticia que tenía en vilo al fútbol nacional en días pasados: Radamel Falcao García, el goleador de 38 años que recientemente militó en el Rayo Vallecano de España, llegó a un acuerdo para jugar en Millonarios, el club del que ha sido aficionado toda su vida.

La noticia de la llegada del ‘Tigre’ a Millonarios causó furor, puesto que el deportista no solo ha cosechado éxitos deportivos en clubes extranjeros, sino que llega al equipo azul como máximo goleador histórico de la selección colombiana con 36 anotaciones.

Sin embargo, entre los fanáticos del equipo azul han surgido dudas relacionadas con el precio de la boletería para ver los partidos, pues algunos han expresado su preocupación por que la contratación del máximo goleador de la Selección Colombia pudiera elevar el valor de la entrada al estadio.

Al respecto, La W consultó con altas fuentes de la junta directiva de Millonarios, quienes aseguraron que esta contratación “no tendrá absolutamente ningún impacto adicional en el precio de la boleta2.

Así, el equipo precisó que el aumento del precio de la boletería corresponderá al que hacen normalmente los equipos, entre otras cosas para tapar el hueco que dejó la pandemia del COVID-19, pero garantizó que no subirá el precio de la boleta por cuenta de la llegada del ‘Tigre’ Radamel Falcao García.

Esta será la segunda experiencia del ‘Tigre’ en Colombia tras 24 años de carrera, ya que su debut profesional se produjo en el desaparecido Lanceros de la Segunda División en 1999 y un año después fue fichado por River Plate de Argentina.

Play/Pause ¿Fichaje de Falcao García subirá el precio de las boletas de Millonarios? Equipo responde 00:55 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/367/1718985042_390_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

¿El contrato de Falcao con Millonarios podría extenderse al 2025?

En entrevista en primicia con La W, con Julio Sánchez Cristo, Radamel Falcao García reveló detalles de su contrato con Millonarios y cómo terminó firmando con el equipo capitalino, entre otros temas.

‘El Tigre’ aseguró que desde niño siempre soñó jugar con Millonarios y será muy especial para él “vivir todo el cariño en cada uno de los estadios de Colombia”.

“Voy a cumplir mi sueño de niño que es vestir la camiseta de Millonarios, he representado a Colombia en el exterior, no era el país, no era el costeño, no era el bogotano, sino el colombiano”, añadió.

Sobre su contrato, explicó que inicialmente se firmó por seis meses por cuenta de un tema “determinante, que era el impuesto al patrimonio”.

Sobre la posibilidad de extender el contrato al 2025, afirmó que es algo que se debe revisar a medida que pase el tiempo y de acuerdo a los objetivos alcanzados.

“Vamos a empezar en este segundo semestre y veremos si las cosas están bien y se logran los objetivos y si se puede extender la continuidad para el 2025″, dijo.

Asimismo, contó cómo se dio la negociación que duró varios días, teniendo en cuenta que el conjunto ‘embajador’ intentó ficharlo en varias ocasiones.

“Gustavo (Serpa) es una persona que defiende los intereses de Millonarios, tienen un plan, un proyecto organizado. Entonces, creo que durante mucho tiempo lo he intentado, ha sabido seducirme, yo quería, tenía las ganas, pero siempre había trabas que lo impedían”.