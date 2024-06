Radamel Falcao en La W: cumpliré mi sueño de niño que es vestir la camiseta de Millonarios

El futbolista colombiano Radamel Falcao García habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de su fichaje por Millonarios, una de las contrataciones más importantes en la historia del Fútbol Profesional Colombiano.

“Me han hecho sentir el cariño y el agradecimiento. Poder recibir el cariño era muy difícil porque eran 3 o 4 días que iba a la Selección y ya, pero compartir este ambiente es realmente emocionante”, dijo.

“Voy a cumplir mi sueño de niño que es vestir la camiseta de Millonarios, he representado a Colombia en el exterior, no era el país, no era el costeño, no era el bogotano, sino el colombiano”, añadió.

¿Qué tanto pesó su familia para fichar por Millonarios?

“Muchísimo. Lorelei siempre me ha apoyado los proyectos deportivos y en esta no fue la excepción. Para ella también era ilusionante estar en Colombia y que nuestros hijos pudieran recibir lo que los colombianos nos han manifestado”, afirmó.

De la misma manera, comentó que siempre ha tenido presente que él no solo representa un nombre, sino a todo un país.

“Aprendí desde temprana edad que representaba a un país para intentar cambiar esa imagen (que tenían el país afuera)”, dijo.

¿Qué le preocupaba para fichar por Millonarios?

Explicó que la razón fueron sus hijos, porque están en un momento en el que “comienzan a echar raíces y desprenderlos de ese lugar de confort es difícil”.

Recordó que él vivió eso de niño, por lo que sabe lo complicado que es. “Nos preocupaba cuánto les podía llegar a afectar a ellos”.

Falcao como un jugador más

“Mi idea es ir a aportar, voy a ser uno más, se los haré saber desde el principio y paso a ser un compañero. Es emocionante poder vivir eso dentro de Colombia, compartir con jóvenes y jugadores consagrados”, señaló.

Reencuentro con Ramos, Bacca, Cardona y más referentes

Falcao aseguró que estos jugadores, referentes en diferentes clubes del fútbol colombiano como Junior, Atlético Nacional y América de Cali, entienden “comprenden el sentimiento que tengo en este momento”.

“Hemos luchado y defendido los colores de Colombia, las cosas que se viven en la Selección unen mucho y creo que tenemos ese sentido de pertenencia. Será lindo reencontrarme con ellos, dejar de lado las rivalidades y vivir la competitividad sanamente”, expresó.

Detalles del contrato

Sostuvo que en un inicio el contrato que firmó con Millonarios es por seis meses, pero este se puede extender en la medida que se cumplan los objetivos.

“Había un factor influyente que termina siendo determinante: el tema del impuesto al patrimonio, ese factor era un impacto muy fuerte que me impediría continuar. Millonarios no podía asumir el impacto que esto podía generar, por eso, Gustavo Serpa mencionó que vamos por este semestre y ver si se logran los objetivos”, indicó.

Asimismo, contó cómo se dio la negociación que duró varios días, teniendo en cuenta que el conjunto ‘embajador’ intentó ficharlo en varias ocasiones.

“Gustavo (Serpa) es una persona que defiende los intereses de Millonarios, tienen un plan, un proyecto organizado. Entonces, creo que durante mucho tiempo lo he intentado, ha sabido seducirme, yo quería, tenía las ganas, pero siempre hay trabas que lo impedían”.

¿De dónde viene su amor por Millonarios?

‘El Tigre’ Falcao relató que su desde niño eligió a Millonarios por la influencia que tuvo su padre, a pesar de que su papá apoyaba a Independiente Santa Fe.

“Creo que cuando vivíamos en Venezuela y volvimos a Bogotá, él iba a entrenar a Millonarios, creo que porque la sede de Santa Fe era muy lejana (…). Cada vacaciones que veníamos a Bogotá, él entrenaba en Millonarios. Creo que desde ahí comencé a tener ese cariño”.

¿Es consciente de lo que representa para el FPC?

Sin amedrentarse, Falcao sostuvo que eso lo emociona, pues él siempre fue un extranjero que representaba a Colombia, por lo que deseaba sentir el fútbol colombiano como jugador.

“En esta etapa de mi carrera poder tener la experiencia de recibir el cariño del país para mí es impagable. Siempre fui un extranjero y los colombianos afuera me decían ‘gracias’, pero nunca lo había podido sentir en el país”, mencionó.

Debut con Millonarios ante River Plate en el Monumental

“Parece que hubiera sido todo organizado, pero salió perfecto. Nunca me imaginé que mi primer partido con Millonarios iba a ser contra River en el Monumental”, comentó, sin olvidarse de que el club argentino de la banda cruzada fue el equipo que lo formó desde niño y le dio los valores que hoy representa: “eso para mí es todo”.

Selección Colombia en la Copa América

“Tenemos mucho talento, el equipo está fuerte y unido. Entonces, realmente con toda la fe para que el equipo pueda triunfar”, concluyó.

Escuche el audio completo a continuación: