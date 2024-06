Guterres desmiente a Israel y recuerda que ha condenado públicamente a Hamás 102 veces

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, aseguró este lunes 24 de junio que ha condenado públicamente a Hamás en 102 ocasiones, a pesar de que Israel ha insistido repetidamente en los últimos meses en la benevolencia del político portugués con el grupo islamista palestino.

De acuerdo a Guterres, que solicitó a su equipo que realizara una estadística expresamente sobre esta cuestión, la mitad de sus críticas a Hamás las realizó en discursos oficiales y la otra a través de mensajes en distintas plataformas digitales.

“He oído muchas veces a la misma fuente -no mencionó a Israel por su nombre- decir que nunca he atacado a Hamás, que nunca he condenado a Hamás, que soy partidario de Hamás. Pedí que nuestros colegas hicieran una estadística (...) Al final, la verdad siempre gana”, afirmó el secretario general de la ONU.

Sus declaraciones se produjeron durante la rueda de prensa en la que presentó los llamados Principios Globales de Integridad Informativa de la ONU, una hoja de ruta para combatir “la propagación de mentiras y odio” en internet que están causando “graves daños a la sociedad mundial”.

En ese sentido, Guterres quiso aprovechar la ocasión para poner “un ejemplo de desinformación” sobre su persona y se refirió a su supuesta simpatía con Hamás, tantas veces esgrimida por el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu desde que el 7 de octubre el grupo islamista iniciara un ataque sorpresa en el sur de Israel que dejó aproximadamente 1.200 muertos.

El embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, pidió incluso la dimisión de Guterres a finales de octubre, después de que el secretario general afirmara que el ataque de Hamás no venía de “la nada”, sino después de “56 años de ocupación”.

Posteriormente, otros representantes del Estado israelí han cargado contra el alto representante de la ONU por supuestamente tratar de justificar el terrorismo, debido a sus intentos de avanzar en un alto el fuego en Gaza, y han calificado al alto funcionario de “amenaza para la paz mundial”.

Netanyahu, por su parte, se ha negado a contestar las llamadas de Guterres desde el principio de la guerra.

La contraofensiva de las Fuerzas de Defensa Israelíes, que continúa sin descanso hasta la fecha, ha provocado la muerte de más de 37.000 personas en la Franja de Gaza, según los datos del Ministerio de Salud del enclave palestino, dependiente de Hamás.