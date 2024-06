La razón por la que Laura Sarabia está hospitalizada

Una fuerte controversia se ha gestado alrededor de Laura Sarabia y su hermano, Andrés Sarabia, es importante destacar que la mujer es una de las figuras más cercanas al presidente Gustavo Petro en el Gobierno, motivo por el que hoy es directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) desempeñando algunas funciones que antes eran de la jefatura de gabinete.

Según se ha expuesto, Laura Sarabia presuntamente haría parte de una red de tráfico de influencias en el Gobierno en compañía de su hermano, Andrés Sarabia, para que empresas privadas se queden con contratos del Estado a cambio de coimas.

Sobre el tema, Andrés Sarabia radicó una denuncia ante la Fiscalía contra quienes han lanzado estos señalamientos, mientras que la directora del DAPRE se pronunció por medio de sus redes sociales destacando que su trabajo siempre ha sido transparente.

“Mi trabajo honesto, es la respuesta a las canalladas que circulan en cadenas de WhatsApp. Empresarios y gremios saben que no tengo intermediarios y deben saber que no se pueden aceptar ofensas en público y disculpas en privado (…) Respondo por mis actos y no duden que daré respuesta a preguntas auspiciadas, entre bambalinas, por quienes defienden oscuros y corruptos intereses. Sé que soy un obstáculo que necesitan remover”, expresó.

¿Por qué Laura Sarabia fue hospitalizada de urgencia?

En el marco de un evento en el municipio de Soacha, Cundinamarca, el mismo presidente Gustavo Petro fue el encargado de dar la noticia de que Laura Sarabia no los podría acompañar porque tuvo que ser hospitalizada de urgencia.

“Tuvo que ser hospitalizada, llegó incluso a cuidados intensivos. Ha sufrido una violenta arremetida vía cadenas en redes que la prensa ha oficializado, volviéndolas noticia sin investigar (...) Han atacado a su hermano, quien vive en un apartamento 70 metros cuadrados, como muchos y muchas en Bogotá. Ha sido acusado de enriquecerse, entre comillas, ¿cómo se puede enriquecer una persona que vive en 70 metros cuadrados?”, aseguró el presidente.

Esto indicaría que Laura Sarabia fue hospitalizada por los constantes ataques en plataformas digitales y el golpe mediático al que se ha visto expuesta, tema que, según el mandatario, no tiene fundamento.

“Crítica infundada, cuando uno lee las supuestas investigaciones no hay nada que no sea la lucha de un muchacho tratando de sobrevivir en lo que le gusta en tareas de administración privada, nunca pública. No hay un solo hecho que indique que algún tipo de maniobra irregular con los dineros públicos se haya establecido”, agregó.

Se interpuso demanda por injuria y calumnia

Cabe recordar que el hermano de la directora del DAPRE, Andrés Sarabia, recientemente ha sido señalado de incrementar su patrimonio económico en los últimos dos años a través de la empresa ALA Consulting S.A.S. gracias a las conexiones que tiene su hermana, quien es una de las mujeres más poderosas del Gobierno.

Ante esto, su defensa, en cabeza del abogado Jorge Mario Gómez, reveló que ante la Fiscalía General de la Nación ha sido interpuesta una denuncia por los delitos de injuria y calumnia, con autor o autores por determinar, contra quienes lo han acusado de liderar una supuesta red de tráfico de influencias en el Gobierno.

“Andrés Sarabia no tiene ningún vínculo con el Gobierno ni ha usado de manera indebida el nombre de su hermana para gestionar o contratar algo (…) las noticias falsas, el odio y las notas posiblemente prepagadas para lesionar honras y dignidades no pueden ampararse en la libertad de información”, indicó.