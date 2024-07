Bogotá gana el premio a destino líder de negocios en Sudamérica 2024

Bogotá

La capital colombiana ha sido reconocida como el destino de negocios líder en Sudamérica 2024 en los World Travel Awards, superando a ciudades como Buenos Aires, Lima, Medellín, Montevideo, Río de Janeiro y Sao Paulo. Este galardón, conocido como los ‘Oscar del Turismo’, se debe a la creciente relevancia de Bogotá en el ámbito del turismo de negocios.

El director de Turismo de Bogotá, Andrés Santamaría, expresó su satisfacción por este reconocimiento, destacando que “esto demuestra que Bogotá es una ciudad atractiva por su infraestructura hotelera, sus centros de convenciones y su oferta turística”. Según datos del Observatorio de Turismo, de los más de 12.3 millones de turistas que visitaron Bogotá en 2023, el 26.5% lo hicieron por negocios y trabajo remunerado.

En 2023, Bogotá fue sede de 46 eventos de negocios, atrayendo a más de 1.2 millones de visitantes. Este segmento del turismo generó un impacto económico de $2.5 billones para la ciudad. Además, en 2024, Bogotá se consolidó como el principal destino de eventos de negocios en Colombia, capturando el 35% del mercado nacional, según ProColombia.

A nivel global, los eventos de negocios representan un valor de $1.5 billones de dólares anuales y generan 26 millones de empleos, de acuerdo con la UFI, The Global Association of the Exhibition Industry. En América Latina, estos eventos atraen a más de 200 millones de visitantes cada año, según la Federación Latinoamericana de la Industria de Eventos (FLAIE).

El Aeropuerto Internacional El Dorado también fue galardonado como el Aeropuerto Líder en Sudamérica 2024 en los World Travel Awards. Este aeropuerto es el primero en Iberoamérica en volumen de carga y el tercero más importante de Sudamérica en volumen de pasajeros.