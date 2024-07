¿Cómo va la implementación del nuevo modelo para expedir pasaportes? Canciller explica

El proceso de implementación del nuevo modelo para expedir pasaportes continúa siendo uno de los principales temas de conversación, pues en las últimas semanas se firmó un convenio interadministrativo con la Imprenta Nacional, una de las aliadas de la Cancillería en este proceso.

La controversia llegó cuando la Procuraduría abrió investigación contra el director de Migración Colombia por otro contrato para la impresión de cedulas de extranjería, pues la Cancillería incurriría en la subcontratación demostrando que la Imprenta Nacional no sería idónea para hacer estos documentos.

El canciller Luis Gilberto Murillo conversó con La W sobre el tema, comentando que, en este proceso, el Gobierno no tiene nada que esconder a la Procuraduría.

“La Procuraduría puede hacer las investigaciones del caso, pero es un proceso que viene andando. Se están produciendo las cedulas de extranjería, un modelo que se implementó desde Migración Colombia y está funcionando”, dijo.

¿Cómo va el nuevo modelo para la expedición de pasaportes?

El ministro Murillo también explicó algunas particularidades del nuevo modelo de expedición de pasaportes y dio detalles de cómo se encuentra el proceso.

“El presidente me dio criterios para alinear el proceso de expedición de pasaportes y garantizar que no haya problema en que los colombianos tengan acceso a él (…) se quiere pluralidad en los oferentes, que no esté en lo privado sino en lo público, y mayor participación”, aseguró.

Del mismo modo, agregó que la premisa es que, de los nueve procesos para la expedición de pasaportes, siete logren estar en manos del sector público, con la colaboración de un Gobierno exterior.

“Son nueve procesos, definimos hacer acuerdos de gobierno a gobierno, donde se acompañará con cooperación que fortaleciera la capacidad de la Imprenta para asumir las tareas (…) En el nuevo modelo, el cambio es que siete de los procesos van a estar a cambio de los publico con alianza de un Gobierno extranjero”, dijo.

Fechas tentativas para el nuevo modelo de pasaportes

El canciller reveló en La W las fechas estimadas para el desarrollo de este nuevo modelo de expedición del documento.

“Hasta el 2 de octubre tenemos la ejecución del contrato con Thomas Greg & Sons, luego vendrá una etapa de transición, la Imprenta Nacional nos acompañará y a partir del 2 de agosto tendremos la transición al nuevo modelo (…) A partir de diez meses tendremos el nuevo modelo permanente, aspiramos que en el futuro la Imprenta pueda contar con toda la infraestructura tecnológica para desarrollar la actividad desde lo público”, cerró.

