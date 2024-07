“La gente no come constituyente, come si hay empleo”: Federico Gutiérrez

En diálogo con La W, el alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, aseguró que una eventual convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente buscaría que el Gobierno de Gustavo Petro tenga la “excusa de perpetuarse en el poder” y pidió a la ciudadanía que diga “no” a esta propuesta.

El alcalde se pronunció después de que el ministro del Interior designado, Juan Fernando Cristo, asegurara que asumirá el cargo con el objetivo de buscar un acuerdo nacional que permita explorar la “posibilidad” de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una idea que Petro ha esbozado desde hace varios meses.

Cabe recordar que Petro ha insinuado en actos públicos la idea de una Constituyente que permita incluir las reformas sociales propuestas por su Gobierno y que están empantanadas en el Congreso. Sin embargo, recientemente, ha hecho mención a que debe ser el propio pueblo el que la pida, como constituyente primario, en vez de hablar de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

Para el alcalde Gutiérrez, “una verdadera alianza de acuerdo nacional es en temas de cero hambre, todo lo demás es cuento”.

Además, fue crítico con el Gobierno Nacional y advirtió que mantienen a los colombianos en peleas diarias: “El Gobierno Nacional y el presidente se ha puesto a hablar de acuerdos y acuerdos, pero lo único que han hecho es dividir, ¿con quién no han peleado, a quién no han estigmatizado? Hay que garantizar que haya elecciones libres y democráticas en Colombia, no puede ser que se estén inventando una Constituyente con la excusa de quedarse ahí, perpetuándose en el poder. Eso es lo que quieren”.

El alcalde Gutiérrez también advirtió que cada vez hay más gente con hambre en el país por cuenta de la crisis económica: “Más gente sin empleo, la inversión extranjera cae, la inversión directa de los empresarios cae, hay un ambiente que no deja progresar”.

En ese sentido, reflexionó: “¿Usted cree que la gente come Constituyente? La gente no come a través de estas propuestas, la gente come si hay empleo o seguridad. Este país lo que tiene que hacer son acuerdos sobre lo fundamental: necesitamos educación de calidad, seguridad, calmar el hambre, oportunidades para nuestros jóvenes”.

Por eso, indicó que, no solo como alcalde sino como ciudadano y padre de familia, le dice “No” a una Constituyente “en un ambiente enrarecido que hoy promueve el Gobierno”.

“Invito al país a que nos paremos firmes en decir ‘No’ a una Constituyente, porque lo que quieren es quedarse en el poder y replicar modelos fallidos populistas de América Latina”, advirtió.

Así mismo, propuso al presidente hacer una alianza en torno a lo que necesita la gente: “Venga con todos los ministros y súmese a la estrategia cero hambre (…) a que nuestros jóvenes tengan trabajo, a que reactivemos la economía, a que hagamos las obras de infraestructura. Ahí sí le halo a un concepto de unidad alrededor de lo que necesita la gente, pero no a esas discusiones de izquierda, derecha y centro, eso no lleva nada. La gente está cansada”.

