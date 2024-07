Tenemos la tarea de detener a Putin y evitar una guerra global: ex subsecretaria de OTAN

Tenemos la tarea de detener a Putin y evitar una guerra global: ex subsecretaria general de la OTAN

Del 9 al 11 de julio de 2024 se está llevando a cabo en la ciudad de Washington D.C., en Estados Unidos, la cumbre del 75º aniversario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), un evento en el que hay mucho en juego tanto para el país norteamericano como para el mundo.

Rose Gottemoeller, ex subsecretaria general de la OTAN, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre los objetivos de la organización y lo que puede representar que el presidente Joe Biden esté al frente del evento con las problemáticas que tienen bajo el reflector a la Casa Blanca.

“La OTAN tiene el reto de asistir a Ucrania, de asegurar que la agresión de Putin no continúe ni se convierta en una guerra global, por supuesto que la salud del presidente Biden ha sido un tema importante en los medios, pero tenemos tanto por hacer que eso no va a opacar el evento”, aseguró la ex subsecretaria de Estado.

¿El presidente Biden está en facultades para liderar la OTAN?

Tras los tropiezos que ha tenido el presidente Joe Biden, gran parte de la comunidad internacional considera que el mandatario estadounidense no se encuentra con las capacidades necesarias para dirigir la alianza de la OTAN y mucho menos los Estados Unidos para un segundo mandato.

Sin embargo, Gottemoeller considera que tiene la experiencia necesaria para hacerlo, “tengo la confianza en Biden para liderar a la OTAN, él tiene mucha experiencia en la política internacional, trabajé con él cuando fue vicepresidente”.

¿Cómo cambiaría la OTAN si Trump gana la presidencia de Estados Unidos?

Por otro lado, también se analizó la posibilidad de que Donald Trump logre llegar a la Presidencia de los Estados Unidos, asumiendo también el rumbo de la alianza de la OTAN, teniendo ya un historial que lo precede en esta organización.

“Trump fue muy fuerte porque los aliados no estaban gastando lo suficiente en defensa, los amenazó incluso para que aumentaran el gasto de su PIB en este sector (…) es cierto que es tiempo de que otros lideres tengan responsabilidad y liderazgo, que otros países tengan un rol más protagonista”, aseguró.

Considerando que “Trump es impredecible, tal vez lo que dice en campaña no lo haga si llega la Presidencia, ha dicho que quiere acabar la guerra en Ucrania en 24 horas, a lo mejor lo dice y no lo puede cumplir”.

Finalmente, la ex subsecretaria general de la OTAN comentó en La W que la guerra no puede concluir con Ucrania cediendo parte de su territorio a Rusia, que es el ideal de Putin, pues esto generaría un fenómeno repetitivo en otros países del mundo.

“Si la conclusión es que el agresor gana y no se hace responsable de sus acciones, OTAN seria responsable, y lo mismo se podría repetir con Taiwán y China reclamando territorio, es una tendencia en el mundo que puede replicarse y formarse un conflicto global mucho mayor”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W: