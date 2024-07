La Casa Blanca niega inquietud entre los aliados de la OTAN sobre el futuro de Joe Biden

La Casa Blanca negó este lunes 8 de julio que exista inquietud entre los aliados de la OTAN por el futuro político del presidente estadounidense, Joe Biden, en un momento en que varios miembros de su partido le piden que ponga fin a su campaña para las elecciones de noviembre debido a preocupaciones sobre su edad.

En una rueda de prensa, John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, afirmó que los aliados están “entusiasmados” por la cumbre que conmemorará el 75 aniversario de la Alianza Atlántica y que se centrará en aprobar medidas de apoyo a largo plazo a Ucrania frente a la invasión rusa.

Preguntado en la rueda de prensa sobre si la Casa Blanca había recibido señales de preocupación de los aliados de la OTAN acerca del futuro de Biden, el portavoz respondió: “No estamos percibiendo ninguna señal al respecto en las conversaciones previas que mantenemos con ellos”.

“Más bien todo lo contrario. Están entusiasmados con esta cumbre, con las posibilidades y las acciones que emprenderemos juntos, específicamente para ayudar a Ucrania”, agregó.

Kirby rechazó la idea de que Biden tenga que tranquilizar durante el encuentro a los miembros de la Alianza, que en muchos casos ven con preocupación la posible vuelta al poder del expresidente Donald Trump (2017-2021), quien ha utilizado una fuerte retórica contra la organización militar.

A la cumbre en Washington entre el próximo martes y jueves acudirán jefes de Estado y de Gobierno de 38 países, de los que 32 son miembros de la OTAN y el resto países con los que la organización tiene una relación cercana, como Ucrania o Japón.

“Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur no vendrían a una cumbre de la OTAN si no creyeran en el liderazgo estadounidense y en su importancia y si no confiaran en que el presidente Biden toma esa responsabilidad con extrema seriedad”, aseveró Kirby.

El portavoz insistió en que no tiene constancia de “conversaciones específicas” entre los aliados de la OTAN respecto a la situación electoral de EE.UU., pero señaló que “sin duda” siguen esa coyuntura, de la misma forma que EE.UU. está atento a eventos en otros países, como las recientes elecciones en el Reino Unido y Francia.

Biden no ha dado ninguna señal de que quiera retirarse de la carrera por la Casa Blanca, a pesar de que algunas voces del Partido Demócrata, comentaristas de televisión y el consejo editorial de The New York Times le han pedido que ponga fin a su campaña para dar paso a otro candidato que se enfrente a Trump en noviembre.

Por el contrario, influyentes figuras del Partido Demócrata, como el expresidente Barack Obama (2009-2017), han cerrado filas en torno a él.