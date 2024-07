Magangué no tiene necesidad de estar en calamidad pública por inundación: alcalde

El alcalde de Magangué, Pedro Alí, respondió en La W a los cuestionamientos que hizo el director de la UNGRD, Carlos Carrillo en su contra, por la demora en la declaración de calamidad pública en el barrio Girardot por cuenta del riesgo de colapso del jarillón.

Según explicó el alcalde, “el doctor Carrillo habla como si esto fuera algo nuevo (…) él tiene razón, la potestad de desalojar corresponde al alcalde, pero nosotros tenemos son oficios de todos los requerimientos, nosotros anunciamos la calamidad ayer porque la UNGRD hace 4 días ofició un estudio donde dicen que Magangué, en 4 minutos, va a ser inundado, nos dimos en la necesidad de tener que actuar de manera independiente”.

Asimismo, aclaró que este problema viene de años atrás, pero “yo no quiero encontrar culpables, quiero encontrar soluciones”.

Por otra parte, el alcalde señaló que “el jarillón de Girardot ya se encuentra bastante debilitado, no se ha construido el muro de contención que hay detrás, lo que indica que es muy problema que si el río sigue subiendo se rompa el jarillón y penetre a 30 barrios. Nosotros estamos corriendo para ubicar a estas personas y no las desalojamos”.

En esa misma línea, resaltó que “hace dos días declaré la calamidad bajo agua por el oficio de la Unidad porque Magangué todavía no está hundido. Ningún barrio de Magangué está inundado, ahora declaramos la calamidad por el problema del oficio de la Unidad de Gestión del Riesgo”.

Para finalizar, Alí afirmó que no se quiere lavar las manos y culpar a la Unidad de Gestión del Riesgo, “Magangué hoy no tenía necesidad de estar en calamidad pública por inundación por caso distinto al rompimiento del jarillón. Declaramos la calamidad ante el susto por el informe de la Unidad, no la decreté porque Magangué esté inundada”.

“Yo no me quiero lavar las manos y culpar a la UNGRD. Yo decreto la calamidad para poder ofrecerle a las 27 familias una alternativa distinta al desalojo a la fuerza”.

Escuche la entrevista completa a continuación: