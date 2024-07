“La situación sanitaria en Gaza es catastrófica”: alcalde Yahya R. Sarraj

El Ejército israelí le pidió a todos los residentes de la ciudad de Gaza que evacúen la ciudad y se marchen en dirección sur hacia el centro de la Franja de Gaza, en medio de una intensificación de operaciones en el norte.

A propósito de esto, Yahya R. Sarraj, alcalde de la ciudad de Gaza, pasó por los micrófonos de La W para entregar detalles de las operaciones que se llevan a cabo en ese lugar.

De acuerdo con el alcalde, no hay un lugar seguro para la evacuación de las personas, por eso los ciudadanos se niegan a evacuar la zona.

“La gente está tratando de volver porque las operaciones acabaron hace dos días, pero la mayoría de las casas están destruidas, todo está cerrado y no hay suministro de agua”, dijo en referencia al barrio Shujaiya.

Asimismo, indicó que “las personas en Gaza quieren que la guerra pare, quieren volver a su vida, reconstruir la ciudad y sus casas. Ellos prefieren elegir su propio gobierno en unas elecciones, quieren elección libre sobre su futuro, eso es lo que pide la gente en Gaza en este momento”.

Por otra parte, destacó que actualmente la situación en Gaza es catastrófica debido a que no hay ningún centro hospitalario activo. “No hay equipos médicos, no hay medicinas. La situación sanitaria en Gaza es catastrófica”.

Escuche la entrevista completa a continuación: