“No significa dejarme matar”: MinDefensa explicó cómo funcionará nuevo cese al fuego

En diálogo con La W, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, anunció la ruptura de todo tipo de cese al fuego con los frentes de las de Disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’ y explicó que la medida se mantendrá por 3 meses con las estructuras de ‘Gentil Duarte’ y ‘Jorge Suárez Briceño’ al mando de ‘Calarca’.

“Continúa con los dos bloques que están comandados por ‘Calarca’ y con el frente ‘Raúl Reyes’ (…) se creará un comité técnico integrado por las partes para georreferenciación de esas organizaciones que están al mando de’Calarca’”, dijo.

Añadió: “precisamente tenemos que avanzar en esto último que permite la delimitación de áreas en las que estarían presentes los bloques que continúan en la mesa, en esto la importancia que requiere la inteligencia militar en cuanto a la determinación de los espacios ocupados por quienes no están en el cese, respecto de los cuales la orden es adelantar una ofensiva”.

Esta medida, con los frentes al mando de ‘Calarca’ se aplicará en departamentos como Antioquia, Bolivar, Caquetá, Huila, Meta, Norte de Santander y Putumayo.

Por eso, ante este escenario, el ministro de la Defensa, anunció una ofensiva militar contra las estructuras y bloques que no estarán dentro del cese al fuego.

Por eso, el ministro explicó: “esto no es que vayan recorriendo campos y se encuentren el enemigo y empieza la confrontación”.

“Hay operaciones planeadas que permiten determinar que con aquel que se está enfrentando era de una y no de otra estructura, esto es lo que se requiere en las capacidades de la inteligencia militar (…) cuando se presenta una confrontación no se pregunta quién está disparando, cuando se da la confrontación aún en la propia supervivencia, cualquier ataque se responde esté o no en cese, el cese no significa dejarme matar por el contrario”.

