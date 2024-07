No creo que Ricardo Bonilla estuviera robando con Olmedo López: director de la UNGRD

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el caso de corrupción en la entidad durante la administración de Olmedo López y los señalamientos que ha hecho contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

En primer lugar, señaló que “no he encontrado nada que vincule al señor ministro (Ricardo Bonilla), más allá de su normal vinculación como ministro de Hacienda, pero hay algo que a mí me sorprende de esas declaraciones de Olmedo López y es que de cierta manera hace ver que el ministro de Hacienda es su jefe y que él es subordinado, un poco tratando de exculparse”.

Añadiendo que el director de la UNGRD no es un subordinado del ministro, “el ministro de Hacienda no tiene líneas de mando sobre el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (…) si el mismo Olmedo dice que el presidente no sabía nada, pues entonces a él órdenes no le dieron”.

En esa misma línea, Carrillo señaló que “yo siempre he sido de los que creen que es mejor no atornillarse a un cargo (…) pero creo que la decisión de retirarse del cargo es una decisión personal y del señor presidente, no me compete a mí a meterme en esas situaciones.”

“En lo que yo he conocido al profesor Bonilla, me ha parecido que es una persona honesta, y yo parto del principio de la buena fe en eso, es alguien que ha acompañado por muchos años al presidente. No creo que Ricardo Bonilla estuviera robando con Olmedo López de ninguna forma”, especificó.

Por otra parte, destacó que “yo respeto al ministro de Hacienda y en lo profesional tengo una buena relación con él, pero la ley garantiza que los recursos para una emergencia se tengan que entregar, eso no es discrecional del ministro de Hacienda”.

De esta manera, aseguró que no cree que “Olmedo López pueda evadir las responsabilidades de haber armado una sinfonía para delinquir, es un tremendo concierto para delinquir, diciendo que a él le daban ordenes porque él actuó a modo propio”.

Escuche la entrevista completa a continuación: