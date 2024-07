“Estoy demandando a Tim Ballard por difamación”: Kelly Suárez sobre ‘Sound of freedom’

Kelly Suárez, quien hace casi una década fue capturada por presuntamente hacer parte de una red de proxenetas en Cartagena y de utilizar a una agencia de modelos como fachada para delinquir, conversó con La W sobre su demanda contra el autor estadounidense Tim Ballard por mencionarla en la película ‘Sound of freedom’.

“Estoy demandando a Tim Ballard por difamación, porque violó mi derecho a la presunción de inocencia con una película que es totalmente falsa, de principio a fin”, aseguró Suárez en La W.

En ese sentido, Suárez insistió en que “toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

Así mismo, sostuvo que, en la cinta, se le acusa de tráfico de niños y trata de personas: “Actualmente, estoy enfrentando un proceso aquí en Colombia, estamos en etapa de juicio. El delito que se me imputa es proxenetismo e inducción a la prostitución”.

Por otro lado, sobre si la película hace referencia específicamente a ella, con nombre propio, Suárez precisó: “Con mi nombre literal, no, pero sí colocan una imagen mía al final. (Además) Tim Ballard y el estudio han salido en varias entrevistas diciendo mi nombre completo y diciendo que yo soy real, que soy una traficante de niños y que fui Miss Cartagena –que es totalmente falso”.

También aseguró que sus abogados aún no le han confirmado la cifra exacta por la que se está demandando a Ballard, si bien reconoció que, más que una reparación económica, lo que busca es justicia y que limpien su nombre, pues sostuvo que “ni con toda la plata del mundo podrán pagarme el daño tan grande que me hicieron, esto no se le hace a nadie”.

Además, sostuvo que tiene los elementos materiales probatorios de su inocencia: “A mí me estaban confundiendo con otra persona de alias ‘Nat’ (…) por eso ahora decido hablar. Yo estaba respetando el debido proceso porque estamos en etapa de juicio, este proceso se ha demorado demasiado y yo no podía salir a hablar antes, debía esperar que estas pruebas fueran debatidas en juicio”.

¿Por qué fue capturada Kelly Suárez?

El operativo en el que Kelly Suárez fue capturada se llevó a cabo durante una fiesta que tuvo lugar en la Isla de Barú para desmantelar una supuesta red de tráfico de menores.

El caso tuvo una gran repercusión mediática debido a que contó con el apoyo de personal encubierto de Colombia y Estados Unidos que buscaba combatir el tráfico sexual.

Esta diligencia judicial, en la que también fueron rescatadas 55 jóvenes –25 de ellas menores de edad– fue la inspiración para la película ‘Sound of freedom’ (‘Sonido de libertad’) en la que se aborda el problema de la explotación sexual infantil.

Sin embargo, la demanda de Suárez contra Ballard se adelanta, tanto en Estados Unidos como en Colombia, por haber creado a Katy/Giselle, el personaje antagonista de la película, a partir de ella misma.

Suárez quedó en libertad por vencimiento de términos en 2016 y, desde entonces, ha insistido en su inocencia al afirmar que fue víctima de una equivocación.

“Yo fui una invitada más al paseo”, aseguró Suárez en La W, agregando que quien la invitó fue un amigo quien le contó que iban a estar “muchos gringos, extranjeros y personas de dinero que pueden ayudarme con mis proyectos y sueños a futuro”.

Así, reconoció que ella decidió ir a este lugar por voluntad propia, por lo que nadie la obligó.

“Mi amigo me comenta del paseo por Facebook (…) mi error fue sentarme en una mesa donde estaban los supuestos pedófilos y proxenetas. Me senté ahí porque ahí estaba la persona que me invitó a ese lugar. De hecho, yo no conocía a nadie más en esa fiesta”.

¿Quién es Tim Ballard?

Tim Ballard es un exagente federal de Estados Unidos que participó en el operativo en Barú.

Además, ha recibido reconocimiento por haber fundado una organización sin ánimo de lucro que busca rescatar a niños víctimas de la explotación sexual.

En la película, el personaje de Ballard es interpretado por el actor estadounidense Jim Caviezel.

Así, sobre cuáles pudieron ser los motivos por los que supuestamente Ballard se inventó la historia, Suárez respondió en La W: “Considero que, para darle revuelo a su dichosa película ‘Sound of freedom’, debía sacar a una supuesta reina (…) yo nunca fui reina de nada, era participante a un concurso llamado Reinado de la Independencia”.