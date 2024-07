¿A qué se debe la modificación en la estratificación de Los Patios, Norte de Santander?

Cúcuta

Hay polémica en el municipio de Los Patios por el cambio de estratificación que ha sorprendido a muchas familias y que ven reflejado en las facturas de sus servicios público. ¿A qué se debe este cambio? En diálogo con Ricardo Suárez, secretario de Planeación explicó qué está pasando en este municipio.

¿Hay modificaciones en la estratificación de este municipio?

“Efectivamente algunos ciudadanos están notando un ajuste en la modificación. Este cambio de estratificación no es el resultado que el municipio haya realizado una nueva estratificación, sino es el resultado que se está aplicando la actualización permanente que se viene haciendo a la estratificación oficial, pero que las empresas de servicios públicos no las venían aplicando”.

Y es que, en el municipio de Los Patios, desde el año 1996, no se realiza una nueva estratificación. Sin embargo, mes a mes se debe realizar una actualización, misma que, según Suárez, no se había visto reflejada y esto es lo que están comenzando a ver los patiences.

“Nosotros tenemos esa obligación, ese deber como funcionarios públicos, cumplir con la normatividad, que establece que quien tiene la obligación de la estratificación es el municipio, con dos figuras, una que es la realización que se hace con un censo, casa a casa, cubriendo todo el municipio y este se ha realizado solo una vez en Los Patios, es el años 1996 y se debe hacer o cada cinco años o cuando existan modificaciones sustanciales de las condiciones del municipio, sea por mejora o desmejora o cuando salga una nueva normatividad. En el municipio, quien debió haber hecho la nueva estratificación son exalcaldes (…) y no lo realizaron. Sin embargo, en estos momentos nosotros, como actual administración, desde el 2023, en diciembre, la anterior administración entregó a las empresas de servicios públicos la estratificación oficial para que se aplicara. Esto no implica que vayan a cambiar todos los estratos del municipio, simplemente en aquellos donde había novedades que no se habían aplicado, se está haciendo”.

Fue enfático en señalar que “nosotros tenemos el deber y la obligación de atender las quejas que nos presente la comunidad. Para todo hay un debido proceso y la comunidad está representada en el comité permanente de estratificación, por partes iguales frente los representantes de empresas de servicios públicos. Ese es el mecanismo de participación ciudadana establecidos por la norma”.

¿Qué deben hacer esas personas que no están de acuerdo con su estratificación?

“Debe dirigirse a la empresa para que le dé el testimonio que está aplicando la estratificación oficial, una vez la empresa le responda entonces, si se mantiene de que la estratificación es la correcta, entonces acude al municipio y nosotros como municipio tenemos el deber y la obligación de atenderles y recibirles la queja. La primera instancia es del municipio y se interpone un recurso de apelación y se resuelve a través del comité permanente de estratificación”.

Estos exalcaldes que han pasado desde 1996 hasta la fecha y que no realizaron una nueva estratificación, ¿Incurren en faltas?

“Es simplemente la obligación que tienen los alcaldes es determinar la estratificación y exigirles a las empresas de servicios públicos la aplicación. La entidad que ejerce control y vigilancia para que las empresas apliquen correctamente la estratificación es la superintendencia de servicios públicos domiciliarios”.

Recordó finalmente que como funcionario público está atento para atender a la comunidad que este inconforme con la actualización de estratificación en el municipio de Los Patios.