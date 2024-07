Llegó la hora cero: Fiscalía revelará cómo se saqueó a la UNGRD

Ante un juez penal municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación formalizará la imputación de cargos contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López, conocido como ‘el Pastuso’, los tres protagonistas del saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad llegarán al Complejo Judicial de Paloquemao, donde a partir de las 9:00 de la mañana se iniciará la audiencia de imputación de cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

La diligencia será presencial para las partes intervinientes (Fiscalía, abogados de la defensa, representación del Ministerio Público y abogados de las víctimas).

En las últimas horas, Olmedo López, quien hasta finales del pasado mes de febrero fue el director de la UNGRD, publicó un video reconociendo que tiene miedo y que sabe que poderosos están interesados en silenciarlo porque tiene mucho por decir sobre este escándalo de corrupción. “Hoy quiero contarle al país que tengo miedo”, dijo.

López, les pidió a las autoridades y, específicamente a la Fiscalía, que garantice su seguridad y la de su familia.

“Tengo miedo porque sé que poderosos me quieren silenciar, poderosos que le temen a que se conozca la verdad que decidí contar, la verdad que he contado a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación; más de 300 folios he entregado en la Fiscalía; hoy doy gracias a Dios porque me ha permitido llegar vivo a este momento”, afirmó.

Agregó que “le pido a la Fiscalía General de la Nación y a la justicia que me brinden garantías, protección y seguridad para mí y para mi familia, para seguir contando la verdad (…)”, concluyó.

Entre tanto, Sneyder Pinilla, otro de los hombres clave en medio del entramado de corrupción, le envió una carta al centro de servicios judiciales de Paloquemao y al juez que por reparto asignen a la diligencia judicial en la que reconoce que es culpable de haber participado en el entramado de corrupción.

En una carta de dos páginas, suplica a su familia y al país que lo perdonen y admite que hizo parte de una estructura criminal que se convirtió en el peor error de su vida.

“Fui el primero en levantar la mano; en medio de miles de críticas, señalamientos y amenazas, me mantuve firme porque estoy diciendo la verdad. ¡Con pruebas lo voy a demostrar! Hoy me arrepiento de lo que hice, sé que perderé mi libertad y así lo he aceptado, perderé mi patrimonio y así lo asumí, pero suplico a mi familia y a la sociedad perdón. No voy a desfallecer, quiero ver a los ojos a mis hijos en un tiempo lejano y decirles que por ellos voy a luchar hasta el final”, aseguró.

También, señaló que seguirá agachando la cabeza ante la pena que siente por el saqueo a la UNGRD del que participó.

“Cometí el error más grande y lo estoy asumiendo; con vergüenza lo reconozco y cada vez que pueda seguiré pidiendo perdón; ante los insultos agachó la cabeza; es algo que no se puede exigir; con los actos espero poder resarcir en algo el daño que hice”, afirmó.

“Por orden de mi jefe se sobornó a congresistas y altos funcionarios del Gobierno”: Pinilla

En uno de los apartes de la carta, el ex subdirector señaló que se arrepiente de haber participado en este escándalo de corrupción por el que le pide perdón a Dios.

“Fui parte de una estructura criminal, en donde, por orden de mi jefe, se sobornó a congresistas, se le dieron dádivas a altos funcionarios del Gobierno, nos torcimos de la peor manera y le pido a Dios que me perdone”.

Añadió: “a los colombianos y a las víctimas, que por favor me perdonen. A la justicia le digo que me sometí a ella porque no me queda otro camino, porque confío en ella”, dijo.

Finalmente, dijo que “en este proceso pude tomar caminos cortos como muchos poderosos esperaban, pero el peso era inmenso; me atormentaba de día y de noche me carcomía desde adentro, y no podía seguir así (…)”.

Además, dijo: “sé que viviré un tortuoso encierro, pero mis actos así lo ameritan; decidí contar la verdad y con ella me siento libre, aunque sepa que iré a la cárcel, pero me siento menos pesado y tranquilo; la verdad es el único camino”.