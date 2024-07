Preguntar por un trámite no es direccionar: MinHacienda se defiende de escándalo UNGRD

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se volvió a defender tras ser mencionado en la audiencia de imputación de cargos de la Fiscalía contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, autores del escándalo en la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres (UNGRD).

A través de redes sociales, el jefe de la cartera de Hacienda aseguró que “los mecanismos de la hacienda pública y su trámite en el estado colombiano se han confundido con actos ilegales, que una investigación rigurosa debe distinguir”.

Incluso, dio más detalles de ese argumento. “Preguntar por un trámite no es ‘direccionar’, ejecutar un presupuesto no es entregar plata, reunirse para revisar una agenda oficial no es concertar irregularidades, recibir congresistas en demanda de soluciones para sus regiones no es comprar votos”, afirmó.

En este mismo sentido afirmó que sigue con respeto y atención el trabajo de la Fiscalía para que el país conozca la verdad y que cuando lo escuchen el ente acusador concluirá que “los delitos los cometieron otros y los delincuentes son otros”.

Mientras llega ese día ante la justicia, advierte que espera “con tranquilidad” pues sus actos “se defienden solos”.

Entre tanto, aún no aparece el computador que desapareció y que estaba asignado a la exasesora del ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, mencionada por Olmedo López.

Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguraron a La W que según los registros de seguridad el código de ese computador no ha salido de la entidad, es decir, el computador sigue perdido al interior del Ministerio de Hacienda.