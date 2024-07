No ando con hojas de vida debajo del brazo: Camilo Romero sobre mención en escándalo UNGRD

En los micrófonos de La W habló el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, quien salió salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El alto funcionario aseguró que conoció a Olmedo López cuando recorrió el país hace más de 20 años y volvió a saber de él cuando empezó la campaña del presidente Gustavo Petro.

“Yo hago política desde hace más de 20 años y cuando soy congresista recorro el país y en esos recorridos estaba el señor Olmedo López, quien era un dirigente mencionado por tener 30 años de trayectoria en el departamento de Antioquia”, dijo el diplomático.

A esto agregó que volvió a saber de Olmedo López cuando este ingresó a la Unidad Nacional y le pidió unas hojas de vida para que lo acompañaran en la gestión.

“Me lo encuentro y me dice que si conozco gente que lo pueda acompañar en la Unidad. Le envío seis hojas de vida de personas profesionales para asumir esas responsabilidades. No ando con hojas de vida debajo del brazo, no ando recomendado a gente en los ministerios ni en las entidades del Estado, pueden preguntarle a cualquier persona”, puntualizó.

Justamente, en una de las hojas de vida que Romero recomienda aparece la hoja de vida de Pedro Rodríguez, uno de los contratistas del departamento de Nariño que es nombrado por Luis Eduardo López Rosero, ‘El pastuso’, involucrado en los hechos de corrupción por la compra de los carrotanques para llevar agua a La Guajira.

“Pedro Rodríguez trabajó dos años conmigo como jefe jurídico, sin ningún problema. A quien señalan como enlace”, dijo Romero, quien además tenía una relación familiar con Rodríguez, que estuvo casado con una de sus primas.

Entre tanto, Romero aseguró que alertó a Olmedo López sobre la contratación con Luis Eduardo Rodríguez, ya que también este contratista está inmerso en el lío de licores en el departamento Nariño. Sin embargo, Romero reconoció en La W que nunca hizo la advertencia al presidente Gustavo Petro sobre la presencia de este contratista.

Por último, Romero confirmó que no renunciará a su cargo como embajador.

“Yo fui senador, gobernador. Yo no estoy aquí para enriquecerme. Tengo el derecho a defenderme y trabajar, estoy aquí de frente hablando. No soy parte de la clase política tradicional”, puntualizó.

Escuche la entrevista aquí: