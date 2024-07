Al Oído: Presidente Petro, Colombia no puede respaldar el fraude electoral en Venezuela

En medio de días de profunda tensión que vienen para Venezuela y al tiempo para el despertar de tantos en Colombia que hoy pueden comprobar lo que cuesta la libertad, estamos ante un panorama que no solo nos divide más, sino que, en adelante, será la prueba del talante democrático de cada uno.

A partir de lo que el mundo vio, que fue la voluntad de un pueblo que repudia al dictador, el que siga creyendo que hay democracia en Venezuela es cómplice de una dictadura.

Por eso revisemos el silencio del presidente Gustavo Petro, quien aseguraba hace tan solo dos días que Venezuela tenía una democracia robusta. Hoy, el presidente Petro que opina sobre todo y es el tuitero mayor, guarda silencio, acompañado del canciller Luis Gilberto Murillo

Petro nunca había hablado tan fuerte y contundente como hoy con su silencio.

La posesión presidencial es el 10 de enero y aunque el Gobierno ya se adjudicó una victoria, es consciente del tamaño de su derrota al desconocer que los venezolanos tienen el derecho a cambiar de gobernantes a través de elecciones libres.

Un panorama correcto para Venezuela sería que se abriera un espacio de negociación y de reconocimiento de la derrota que vio el mundo tras 25 años de soportar cómo el socialismo y el populismo los arrastró a una dictadura que solo ha dejado miseria, familias divididas y desesperanza, además de la violación de derechos.

Es increíble que la oposición no tenga todas las actas, como sí ocurrió en otros certámenes electorales. El régimen sabe que las actas comprueban el tamaño del fraude.

En este momento, hay tres países que van a jugar un papel fundamental: Brasil, con Lula da Silva; México, con el saliente Andrés Manuel López Obrador; y Colombia, con Gustavo Petro. Si las democracias de izquierda le hacen el juego al autoritarismo de izquierda, la situación se puede complicar.

La dictadura siempre es igual en términos electorales: pese a que Venezuela tiene un sistema automatizado que debería transmitir los resultados inmediatamente, en todas las elecciones claves ha actuado igual.

Uno se sorprende de que la senadora Clara López esté diciendo que Venezuela tiene uno de los mejores sistemas electorales cuando, prácticamente, todos los comicios que han sido claves en Venezuela han sido iguales: el referendo revocatorio contra Hugo Chávez del 2004, el ejercicio del referendo constitucional, la elección de 2013 y etcétera.

Ahora el descaro es mayor: el Consejo Nacional Electoral tiene como árbitro electoral a un hombre fiel al chavismo. Cancelaron los derechos políticos de cuatro millones de venezolanos, pero ya no pueden contener su voluntad y esto será importante en países como el nuestro, en el cual tenemos a 2′800.000 de venezolanos.

La decisión que tome el presidente Petro frente a este robo electoral será determinante.

En Colombia, funcionarios y senadores –por supuesto del ‘cambio’– salieron a defender al tirano y su dictadura sin máscara. ¿Qué queda? Esperar a ver qué dice el presidente Petro: ojalá no reconozca a una dictadura y, especialmente, una exigencia es que un país en el que no hay democracia no puede seguir como garante de nuestros diálogos ni negociaciones de paz.