Cambio Radical pidió a Gobierno Petro que no reconozca resultados electorales en Venezuela

El partido de oposición, Cambio Radical, hizo un llamado al Gobierno del presidente Gustavo Petro para que no reconozca los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, que dieron por ganador a Nicolás Maduro con el 51,20 % de los votos.

“Luego de hacerle un seguimiento al proceso electoral, llevado a cabo este domingo en el vecino país y frente a las denuncias de fraude realizadas por la oposición, es complicado confiar en la veracidad de los resultados que ofrece el Consejo Nacional Electoral (CNE)”, expresaron desde la colectividad liderada por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Le puede interesar Expresidentes colombianos reaccionaron a resultados de las elecciones en Venezuela

A través de un comunicado de prensa, expresaron que no reconocer los resultados sería el primer paso para que se muestre el compromiso del Estado colombiano “con el respeto y la protección de la democracia en América Latina”.

Por último, manifestaron su solidaridad con Venezuela respecto a los resultados, sobre los que ya hay varias advertencias y dudas respecto a su veracidad: “Acompañamos al pueblo venezolano en estos momentos difíciles”.

Ahora, el ex vicepresidente Vargas Lleras dijo que “Colombia debe prepararse para recibir la avalancha de millones de venezolanos, que tras la burla de estos comicios habrán perdido toda esperanza de cambio”. Y aseveró que, al igual que Maduro, el presidente Petro no quiere entregar el poder. Hasta ahora, el jefe de Estado no se ha manifestado sobre los comicios en Venezuela.