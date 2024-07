“Maduro pretende dar un golpe a la soberanía popular”: Antonio Ledezma sobre elecciones

Antonio Ledezma, portavoz de la oposición venezolana en España, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre las elecciones de Venezuela, en donde resultó ganador Nicolás Maduro.

De acuerdo con Ledezma, “la verdad es muy poderosa y esa es la verdad que están defendiendo Edmundo González, como presidente electo, y María Corina Machado, que se ha convertido en la heroína de un pueblo. Maduro pretende dar un golpe a la soberanía popular, él aflora su verdadera naturaleza de golpista”.

Añadiendo que este fue un fraude “grotesco y burdo. Maduro no ganó en ninguno de los 24 estados de Venezuela, no ganó en ningún municipio de Venezuela.”

En esa misma línea, el portavoz comentó que “las actas no mienten, Edmundo más que dobla la votación de Maduro y eso se va a demostrar porque las actas no mienten. Ahora no saben cómo justificar esta cosa tan cavernícola, pretender hacer este fraude”.

