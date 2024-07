Ciudadanos venezolanos rechazan reelección de Nicolás Maduro: “son 25 años de dictadura”

Este lunes 29 de julio, La W, con Julio Sánchez Cristo, conversó con varios ciudadanos venezolanos que residen en Colombia y otros países como Estados Unidos, sobre los resultados que dejó la jornada electoral en Venezuela, los cuales le dieron la reelección al presidente Nicolás Maduro por seis años más.

En primer lugar, Carlos, oyente en Caracas, señaló que “fue un día triste y lleno de incertidumbre. La gente salió en masas a apoyar la candidatura de Edmundo Gutiérrez Urrutia. Hasta la hora, no ha habido la primera acta que dé como ganador a Nicolás Maduro en algún estado de Venezuela”.

Añadiendo que “Nicolás Maduro se robó las elecciones. Ahora estamos esperando a María Corina Machado, ella es quien tiene la vocería y el liderazgo, tenemos que respaldarla”.

Por su parte, Luis, oyente en Caracas, opinó que “fue una jornada en la que se recuperó mucho la ilusión. El 99% de los venezolanos en el exterior no pudieron inscribirse para votar en las presidenciales porque el Gobierno lo impidió”.

Javier, quien reside en Estados Unidos, aseguró en La W que no pudo participar en las votaciones. “Yo siempre he votado en el sur de la Florida, pero cuando hicimos el cambio de dirección ya no estábamos en el registro del CNE, nos desaparecieron”.

