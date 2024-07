Comunidad internacional debe intervenir de inmediato: excanciller de España por Venezuela

No cesan las reacciones de diversos actores sociales, políticos y económicos del mundo a la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

Sin embargo, es ta vez el turno es para el sector diplomático. Jose Manuel Garcia-Margallo, excanciller de España, habló sobre la jornada electoral de Venezuela en La W, con Julio Sánchez Cristo, y destacó el papel que, ahora con la victoria de Maduro, deberá desempeñar la comunidad internacional.

“Tiene que pasar algo más en diplomacia. La regla es que lo prudente, lo urgente es esperar. En este caso es exactamente lo contrario. Lo urgente es no esperar”, dijo el exministro de Relaciones Exteriores del país ibérico.

En esa línea, García-Margallo enfatizó en que, ahora, tras conocerse los resultados de los comicios en Venezuela, la “comunidad internacional tiene que intervenir de forma inmediata ”, esto si no se quiere que “se produzca un conflicto civil en Venezuela”.

Así mismo, el diplomático español destacó que ya había señales “muy evidentes de que estas elecciones no iban a ser elecciones libres y honestas”.

Sobre el papel institucional y electoral de las entidades pertinentes al tema, el excanciller advirtió que en todo el mundo “era conocido desde hace mucho tiempo que el régimen controla todas las instituciones, incluido el Consejo Nacional Electoral”.

Sin embargo, se mostró sorprendido por los resultados al comentar que lo que nunca esperó fue que ”se podía producir un fraude en el recuento electoral. Hay medios para que el recuento se haga de forma automatizada, que las actas estén a disposición de todas las cuentas electorales y al parecer eso. no ha ocurrido. La comunidad internacional tiene, en mi opinión, como he dicho antes, reaccionar de forma inmediata”.

“Mientras no se clarifique cómo ha sido el proceso, no va a haber reconocimiento de Maduro como presidente. Si insisten en no poner a disposición de la comunidad internacional los medios necesarios para comprobar la limpieza del proceso (electoral), tiene que haber sanciones inmediatas”, subrayó.

