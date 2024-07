Países democráticos no deben reconocer a Gobierno de Maduro como ganador: Jennifer McCoy

A dos días de que hayan concluido las elecciones presidenciales en Venezuela que dejaron a Nicolás Maduro como presidente reelecto, no paran las reacciones. Políticos, diplomáticos, oficialismo y oposición se han pronunciado.

Sin embargo, el turno esta vez fue para la academia. Por esta razón, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló Jennifer McCoy, exdirectora para las Américas del Centro Carter, quien analizó la coyuntura electoral en Venezuela.

“Es necesario que el CNE presente los resultados mesa por mesa. Así todo el mundo puede verificar esos resultados, con eso estoy completamente de acuerdo”, dijo McCoy en su primera intervención.

En esa línea, destacó el papel del aspecto internacional en este tema. “El problema con la observación internacional para estas elecciones es que la Unión Europea fue rechazada por el CNE, no han permitido mandar una misión y el Centro Carter tenía solo una misión técnica y pequeña, no había observadores en todo el país. No hay la observación internacional que se esperaba para estas elecciones”, relató.

Por otro lado, la académica se refirió a la efectividad del sistema electoral de Venezuela y mencionó que este es “confiable” y, que por ende, “es un problema para el Gobierno”, ya que, según dijo, “las máquinas son confiables”.

Por lo anterior, destacó que “imagina que es por eso que el CNE no está publicando las actas mesa por mesa, no van a soportar los resultados globales”.

Finalmente, McCoy subrayó que ahora “lo que debería ocurrir es que los países democráticos de todo el mundo no deben reconocer el Gobierno de Nicolás Maduro como ganador sin la posibilidad de verificar los resultados”.

Escuche la entrevista completa a continuación: