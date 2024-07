Lacalle Pou sobre elecciones en Venezuela: “Si no muestra los documentos, algo raro hay”

Luis Lacalle Pou. (Photo by RODRIGO ARANGUA/AFP via Getty Images) / RODRIGO ARANGUA

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo este miércoles 31 de julio que si no se dan a conocer las actas electorales de las elecciones del pasado domingo 28 de julio en Venezuela “es porque hay algo raro” y reiteró que en el país caribeño hay “una dictadura”.

“Si no muestras los documentos, es obvio que algo raro hay. Pero, además, no estamos hablando de alguien que tiene antecedentes democráticos. Yo he dicho que Venezuela es una dictadura y lo sostengo”, puntualizó el mandatario en una rueda de prensa.

Asimismo, Lacalle Pou puntualizó que es “indefendible” lo que está pasando y dijo que es increíble “como el poder puede cegar tanto a alguien”, al tiempo que hizo hincapié en la gente que abandonó Venezuela y “no la está pasando bien”.

Por otra parte, el mandatario uruguayo dijo que la comunidad internacional “tiene que ser firme”.

“Creo que la presión internacional es importantísima para que Venezuela recupere la democracia. La única manera de recuperar bien la democracia es que se cuenten bien los votos, que aparezcan los documentos”, enfatizó.

Finalmente, recordó que Uruguay no rompió relaciones con Venezuela, ni echó del país al embajador venezolano.

El Gobierno de Venezuela exigió el lunes a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay “el retiro, de manera inmediata, de sus representantes en territorio venezolano”, en rechazo a sus “injerencistas acciones y declaraciones” sobre las presidenciales del domingo.

Asimismo, el Ejecutivo de Nicolás Maduro, según un comunicado oficial, decidió “retirar todo el personal diplomático de las misiones” en estos siete países latinoamericanos.

Luego de conocida esta noticia, el Gobierno uruguayo emitió un comunicado en el subrayó que dicha medida es “injustificada y desproporcionada”.

“Se trata de una medida injustificada y desproporcionada que responde de forma intempestiva a la legítima preocupación planteada por nuestro país y por la comunidad internacional ante las irregularidades y la falta de transparencia constatadas en el proceso electoral”, señala el documento.

El Consejo Nacional Electoral proclamó este lunes, de manera oficial, presidente a Maduro, después de que anunciara la noche del domingo que el chavista, en el poder desde 2013, ganó los comicios con el 51,2 % de los votos, mismo resultado que brindó cuando se habían escrutado el 80 % de las actas y a falta de más de dos millones de votos por contar.