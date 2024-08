Galán responde a críticas de Petro: Metro de Bogotá es una realidad y está construyéndose

La construcción del viaducto de la primera línea del Metro de Bogotá enfrenta un significativo retraso del 40.9%, según revelaciones recientes durante la segunda sesión de la Subcomisión de Seguimiento a las Obras del Metro. La concejala de Bogotá, Donka Atanassova, del Pacto Histórico - Polo Democrático, destacó este preocupante hallazgo.

El presidente Gustavo Petro, en su cuenta de Twitter, criticó el estado actual del proyecto, señalando: “Si no se hubiera saboteado el proyecto metro subterráneo, hace años Bogotá lo estaría usando. El sectarismo político sacrificó el interés general de Bogotá”.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió también vía Twitter: “Este metro no es una propuesta, no es una idea. Es una realidad y se está construyendo. Es imposible saber cuándo hubiera entrado en operación un metro que no tenía ingeniería de detalle ni tampoco tuvo financiación garantizada ni licitación para sacarlo adelante”.

Galán subrayó que, a 30 de junio, el proyecto general estaba en un 35.73% de ejecución. Aunque reconoció que el viaducto presenta un atraso, aseguró que no ha habido incumplimiento de los hitos establecidos: “Estamos trabajando día y noche para recuperar el tiempo y ajustarnos al cronograma para diciembre”.

El retraso en la construcción del viaducto plantea serias dudas sobre la capacidad de cumplir con los plazos establecidos y las expectativas de la ciudadanía. La situación ha desencadenado un cruce de declaraciones entre el presidente Petro y el alcalde Galán, reflejando la tensión política alrededor del proyecto.