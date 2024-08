María Corina Machado: Puedo probar que Maduro fue derrotado

María Corina Machado. (Photo by FEDERICO PARRA/AFP via Getty Images) / FEDERICO PARRA

“I Can Prove Maduro Got Trounced” así se titula la columna María Corina Machado, en el Wall Machado en la que asegura tener pruebas irrefutables de que el presidente Maduro no ganó las elecciones del pasado domingo.

Según Machado, los resultados oficiales anunciados por el gobierno —que daban a Maduro una victoria con el 51% de los votos— son fraudulentos. La opositora afirma que su candidato, Edmundo González, en realidad obtuvo una victoria aplastante con un 67% de los votos frente al 30% de Maduro. Además, Machado dice tener las actas de más del 80% de los centros de votación del país que corroboran estos resultados.

Machado acusa al régimen de haber usado todos los medios posibles para sabotear la campaña opositora, incluyendo la prohibición de su candidatura y la descalificación de su reemplazo, Corina Yoris. A pesar de los obstáculos, González asumió la candidatura y el movimiento opositor creció significativamente, captando incluso a sectores tradicionales del chavismo desilusionados.

La opositora denuncia que el régimen actuó rápidamente para desmantelar la infraestructura de observación electoral, impidiendo a los “testigos” opositores realizar su trabajo y recolectar pruebas. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el equipo de Machado logró recolectar recibos de votación y confirmar la magnitud de la victoria opositora.

La líder opositora hace un llamado a la comunidad internacional para que no tolere un gobierno claramente ilegítimo y urge a la intervención para detener la represión y facilitar una transición hacia la democracia. Machado finaliza su declaración pidiendo el apoyo global para el pueblo venezolano en su lucha por la libertad.

Fuentes cercanas a la líder opositora confirmaron a La W que no está en la clandestinidad sino resguardada por su seguridad y que en las próximas horas hará un pronunciamiento. El miércoles, Nicolás Maduro dijo, en rueda de prensa con medios internacionales, que tanto Machado como Edmundo González Urrutia, a quienes calificó de criminales, deberían estar presos.