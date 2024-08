Entre Colombia y mi música fue un flechazo a primera ‘escuchada’: Juan Fernando Velasco

El reconocido cantante ecuatoriano Juan Fernando Velasco habló en W Fin De Semana sobre su carrera musical y allí dejó entre ver su historia con Colombia.

“Desde la primera canción que llegó a Colombia fue un flechazo a primera escuchada entre Colombia y mi música, eso fue hace 25 años cuando llegó ‘Para que no me olvides’ a las radios de ese país, desde entonces ha sido un tránsito de canciones mías que se han ido metiendo en el corazón de la gente y siendo parte de sus vidas”, contó,

Añadió: “hay canciones que pasaron de generación en generación”.

Por otro lado, habló sobre su no incursión en géneros urbanos como el reggaetón.

“En el arte uno tiene que siempre permear un poco de lo que sucede, el arte no es estático y uno tiene que ir reinventándose, buscando alternativas, más que nada porque uno simplemente se comienza a influenciar y los tiempos cambian y lo cambian a uno”, dijo.

Resaltando, finalmente, que “lo que uno escucha genera ideas, lo que no hay que hacer es traicionar la esencia de cada uno y por eso no he hecho nada dentro de lo urbano”.

Escuche la entrevista completa a continuación: