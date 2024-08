“Tenemos que hacer necesidades en el cambuche”: habla uno de los militares secuestrados

Tras el secuestro de los 66 soldados que continúan bajo vigilancia, según las Fuerzas Militares, por presión de las disidencias de las Farc a la población civil en San José de Guaviare, W Radio conversó con uno de los uniformados que desde hace por lo menos tres días se encuentra en esta zona del país. Según el militar no han podido salir del perímetro en el que están rodeados por más de 400 personas.

“Dicen que hasta el miércoles a este punto es que nos van a dejar salir, no podemos salir del perímetro, tenemos que hacer las necesidades en el cambuche o en los alrededores, nosotros no podemos estar más de 24 horas en un mismo sitio”, relató.

Además, agregó que hay varios compañeros suyos que están enfermos: “pedimos que nos dejen salir, nosotros solo estábamos haciendo nuestro trabajo, ya vamos a completar cuatro días”, asegurando que a pesar que han llegado al punto delegaciones del gobierno departamental, no se ha podido llegar a un acuerdo.

El trasfondo, según explicaron fuentes a W Radio, tiene que ver con que estructuras de alias ‘Calarca’ citaron a varios comerciantes y personas de San José para acordar el pago de dineros por extorsión.

La tropa, al tener la información, hace presencia en la zona y de inmediato los integrantes de las disidencias “instrumentalizan a la gente y los presionan para que no permitan el despliegue de los militares, mientras ellos huyen y se esconden”.

En entrevista con La W, el jefe negociador con las disidencias de las Farc, Camilo González Posso, se pronunció ante la delicada situación con el secuestro de 60 militares que permanecen en manos de la llamada Guardia Campesina en zona rural de San José del Guaviare, impidiéndoles adelantar operaciones de registro.

El negociador afirmó que, según la información que ha podido recopilar, se espera que en el transcurso de la mañana de este lunes se produzca la liberación de estos militares, y frente a si esta situación pone en riesgo el proceso, indicó que es un asunto delicado, pero que debe manejarse con cautela.

“Están pidiendo que esa zona no se convierta en zona de operaciones de guerra. Están pidiendo que operen mecanismos de distanciamiento, que se evite que sean zonas de choque donde la población quede en la mitad” aseguró el jefe negociador.

Según Camilo González, no es cierto que las personas de esta guardia campesina sean “títeres” de las disidencias de las Farc, y al contrario, indicó que son interlocutores válidos con los cuales incluso han adelantado reuniones para proyectos de transformación territorial.

“No son guerrilleros disfrazados de civiles, son campesinos de carne y hueso, yo me he reunido con ellos, hemos estado en Concordia, en Puerto Rico, y tenemos un proceso para transformaciones territoriales con participación de estas organizaciones” mencionó.