Ganancias de Ecopetrol cayeron 17,4% durante el segundo trimestre del 2024

Según el más reciente informe financiero de Ecopetrol, sus ganancias durante el segundo trimestre del año se ubicaron en los 3,37 billones de pesos, cifra inferior en un 17,4% a las que registró durante el mismo periodo del año pasado cuando alcanzó ganancias por los 4,1 billones de pesos.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, durante la entrega de resultados dijo “pasamos entonces a parte crítica, son los números de los resultados económicos, le digo crítica porque como el referente seguirá siendo el año extraordinario del 2022 y entonces alguien me preguntaba ¿qué hay que hacer para volvamos a tener esos números del 2022?, la respuesta es simple, que tengamos barril de crudo a 100 dólares, que tengamos tasa de cambio a 4.800 pesos”.

De igual forma, se expuso que al revisar las ganancias para lo que concierne al primer semestre del año, estas se ubicaron en 7,4 billones de pesos, representando un decrecimiento del 24% frente a las ganancias obtenidas durante los primeros seis meses de 2023.

Otro ejemplo sobre las diferencias económicas que la empresa ha tenido que sortear y que han impactado las utilidades de la compañía se dio sobre el precio en la tasa de cambio, allí el presidente Roa explicó que la tasa durante el primer semestre de 2023 era mucho más alta a la que se tuvo durante el primer semestre del presente año, manifestando que “son 650 pesos de diferencia y eso impacta en 3.3 billones de pesos la utilidad. Si no estuviéramos teniendo estos regímenes de producción, estás mejoras en los volumétricos transportadores, pues el impacto sería aún mayor”.

En cuanto a lo que corresponde al desarrollo en materia de números, para el segundo trimestre del año, el informe expuso que:

“Durante el segundo trimestre de 2024 Ecopetrol registró ingresos por 32.6 billones de pesos, un EBITDA de 14.1 billones de pesos, una utilidad neta de 3.4 billones y un margen EBITDA de 43%. Destacamos el pago de dividendos con corte a junio, por COP 1.5 billones que corresponden a la totalidad del pago a nuestros accionistas minoritarios y COP 9.1 billones fueron abonados al pago de dividendos a la Nación, retribuyéndoles la confianza depositada en esta empresa”.

El punto positivo se encontró, sin duda en las cifras de producción, ya que para el segundo trimestre del año se cerró con una producción de 758 mil barriles de petróleo equivalentes por día, 30 mil más que los registrados durante el mismo periodo anterior, cuando la producción alcanzó los 728 mil barriles de petróleo equivalentes por día.

Otro punto importante del informe para el segundo trimestre del año de Ecopetrol, se encontró por el lado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), la empresa destacó “la proactiva gestión realizada que ha habilitado una sostenida disminución del saldo de la cuenta, que a cierre de junio se encontraba en COP 12.1 billones, un 61% menos que al mismo corte de 2023″.

El presidente Roa, destacó la importancia del logro en cuanto al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, asegurando que representa una menor presión y un alivio importante en la disponibilidad de caja, reiterando que la caja de la estatal es sana y que permite mantener en pie los planes en inversión que se anunciaron para este año e ir revisando la disponibilidad de recursos para el 2025.

En cuanto a la actividad exploratoria, Ecopetrol aseguró que no es correcto decir que está detenida, ya que se tiene planes explorar para este año 10 pozos y que en lo corrido del año ya se han explorado 4 manteniendo una expectativa de inversión de unos 600 millones de dólares, algo cercano a los 2.4 billones de pesos, reiterando que al corte del primer semestre se ha hecho una inversión de 195 millones de dólares, lo que significa que se ha ejecutado un 40% de dicho plan.

Frente a los déficits de gas natural que ya se habían anunciado desde la estatal y el mismo Gobierno para los próximos años, el timonel de la compañía reiteró que esto no se debe a quienes hoy se encuentran al frente de Ecopetrol, agregando “esto ha debido resolverse hace 5 o hace 10 años, las no ejecuciones, las decisiones no tomadas de quienes administraban la compañía hace 5, 7 o 8 años, pues hacen ver que hoy tengamos este déficit; por eso nosotros desde Ecopetrol nosotros estamos trabajando, concentrados en asegurar en 5 o en 10 años la existencia y la soberanía y la capacidad y la seguridad de gas natural con las inversiones importantes que estamos haciendo, pero estamos reaccionando y como lo dije ya hace un par de semanas en el ICEPT, no va a haber falta de gas, gas va a haber”.

Finalmente, el informe expuso que “en la línea de Energías para la transición Energética, con corte a junio logramos una optimización energética acumulada de 1.21 peta-julios, cumpliendo anticipadamente la meta de 1.1 peta-julios para 2024. Con este resultado, se aporta a la reducción de Gases de Efecto Invernadero con 104,312 toneladas de CO2 equivalente y se estima un ahorro de más de COP 72 mil millones”.