Casos en los que debe actualizar los datos en el Sisbén IV: ¿qué pasa si no lo hace?

Con el objetivo de focalizar la inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesitan el Sisbén es un estudio que pone a los colombianos en una categoría de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos, es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales.

Anteriormente, el Sisbén categorizaba a los individuos en una escala de 0 a 100, ahora, con la nueva metodología del Sisbén, se desarrolló una clasificación cuyo resultado no es un índice cuantitativo, sino una nueva clasificación que ordena la población por grupos, este es el Sisbén IV.

En el nuevo formato del Sisbén IV, las encuestas se realizan con dispositivos móviles de captura (DMC), permitiendo una verificación de escaneo de documentos de identidad, georreferenciación y firma digital.

En el Sisbén IV existen cuatro grupos:

Estos grupos además están subdivididos en categorías numéricas.

Grupo A: pobreza extrema, población con menor capacidad de generación de ingresos. (desde A1 hasta A5)

Grupo B: pobreza moderada, población con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A. (desde B1 hasta B7)

Grupo C: vulnerable. población en riesgo de caer en pobreza. (desde C1 hasta C18)

Grupo D: población no pobre, no vulnerable. (desde D1 hasta D21)

¿En qué casos debe actualizar sus datos en el Sisbén?

Si una persona del hogar cambia de residencia

Si hay un registro ya realizado en su hogar, pero una o más personas cambian de residencia, las personas deberán solicitar un nuevo registro en su nuevo lugar de residencia y usted deberá solicitar la actualización de los datos de su casa.

Al cambiar de domicilio en el mismo municipio

Si usted ya contaba con una encuesta de Sisbén, pero cambia su lugar de domicilio, o si otra persona del hogar cambia de vivienda, debe actualizar la información. La encuesta por cambio de domicilio debe ser solicitada por un residente del hogar con capacidad de informar ante la administración del Sisbén del municipio.

Al cambiar de municipio

La solicitud debe ser presentada ante la administración del Sisbén del nuevo municipio de residencia, quien programará una visita a la vivienda y actualizará la información del hogar.

¿Qué pasa si no actualiza sus datos?

Tenga en cuenta que de no actualizar su información en la base de datos del Sisbén IV, usted podrá perder los beneficios que su categoría le ofrece. Llegado el caso, no podrá acceder a atención medica, no podrá acceder a los planes de apoyo del gobierno como: Mi Casa Ya, Familias en Acción, devolución del IVA, entro otros más. Por lo que lo recomendable, con esta nueva estructura de Sisbén, es solicitar la actualización de su información.