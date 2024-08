“Esperamos que se haga justicia”: Felipe Henao, hermano de Ana María Henao Knezevich

Felipe Henao, hermano de Ana María Henao Knezevich, colombo estadounidense desaparecida, pasó por los micrófonos de La W para entregar detalles del caso de su hermana.

En primer lugar, señaló que “pedimos que se investigue a fondo lo que ha pasado con todo esto, lo que pedimos es que sea investigado. Lo que más nos preocupa es saber qué pasó y que se haga justicia. El tipo (el esposo de Ana María) puede salir en fianza en cualquier momento y la verdad sería muy preocupante para la familia”.

Sobre los argumentos que ha presentado la defensa de David Knezevich, esposo de Ana María, el hermano indicó que “la verdad son muchas mentiras, el decir que no tiene dinero es una gran mentira, son mentiras muy fáciles de demostrar, decir que nunca estuvo en Madrid cuando en cámara se vio que sí estuvo, la defensa está mintiendo, si tiene tanta plata para pagar abogados por qué dice que no tiene plata para viajar, la situación es preocupante”.

En cuanto al paradero de su hermana, Felipe Henao indicó que el caso toma bastante complejidad porque hay varios países involucrados y las autoridades han hecho su mejor esfuerzo, pero “al fin y al cabo, todos sabemos cuál es la respuesta, ojalá fueran honestos con esto para poder salir del vilo en el que nos encontramos”.

Por otra parte, aseguró que sí cree que a su hermana la desaparecieron por dinero.

“Yo me muevo como puedo por medio de las autoridades, de los medios de comunicación, no he viajado porque mi esposa está embaraza entonces no la he querido dejar sola, son situaciones muy complicadas, yo he hecho lo que he podido para que se haga justicia por mi hermana y nunca voy a dejar de luchar por ella”, mencionó.

Por último, destacó que esperan que “se refuten las mentiras que está trayendo la defensa, que se le pida evidencia de lo que están diciendo y que se investigue todo en cuanto a lo financiero porque si dice que no tiene dinero y paga los abogados más caros, no tiene sentido”.

Escuche la entrevista completa a continuación: