De ser abandonada a diseñar joyas para celebridades: la historia de Catherine Zoraida

En diálogo con La W, la diseñadora de joyas colombo-británica Catherine Zoraida Blackwell compartió detalles de su conmovedora historia de vida: poco después de haber nacido en Bogotá, cuando tenía entre uno y dos años de edad, Blackwell fue abandonada por su mamá en un bus.

Al haber sido entregada al orfanato, fue llamada ‘Zoraida García’ y, posteriormente, fue adoptada por una pareja de escoceses que vivía en Virginia, Estados Unidos y que había tenido dificultades para concebir después del nacimiento de su primer hijo. Así, fue llamada Catherine Zoraida Blackwell.

Hoy en día, Blackwell es una reconocida diseñadora de joyas en el Reino Unido, pues entre su exclusiva clientela se encuentra la princesa de Gales, Kate Middleton, así como las cantantes Beyoncé y Rita Ora.

Sus raíces colombianas

En La W, Blackwell contó detalles sobre lo que ha podido conocer de la historia de su abandono, la cual calificó como “inusual” debido a que su mamá “le pidió a otra señora en el bus que le sostuviera a la bebé mientras recogía su maleta y, tristemente, nunca regresó por mí”. Esta mujer que quedó con ella en brazos fue quien eventualmente la llevó ante la Policía y, por eso, llegó al orfanato donde fue adoptada por sus padres británicos.

“Siempre he estado orgullosa de mis raíces colombianas y mis padres adoptivos siempre dijeron que me apoyarían si quería volver al país. Cuando tenía 27 años, sentí que estaba lista para volver a Bogotá (…) mi esposo, en ese entonces mi novio, viajó conmigo y fue una experiencia maravillosa, diría que la mejor que he tenido en mi vida. En el momento en que aterricé en Bogotá, lloré porque se sintió muy bien llegar a casa, fue el mejor sentimiento”, narró.

Así, aseguró que, como no sabía el nombre de su madre y ni siquiera la fecha de su nacimiento, sabía que era difícil localizar a su madre biológica: “De todas formas, yo quería volver y reencontrarme con mis raíces, fue un momento especial porque pude ir al paradero de bus donde fui abandonada. Incluso, supe de la mujer a la que le fui entregada. No la pude conocer, pero fue maravilloso porque eran detalles de mi vida que no conocía”.

De este modo, aseguró que ese viaje le dio lo que necesitaba, por lo que no necesitó conocer a su mamá para poder entender mucho más de dónde viene. “Espero poder volver a Bogotá, porque hace rato no la visito”, agregó.

Ante la posibilidad de que su madre biológica conozca su historia y quiera contactarla, aseguró que la sola idea le da “ganas de llorar”. Además, aseguró que, si alguien sabe algo de ella o algún familiar quiere conversar con ella, le emocionaría mucho.

Al mismo tiempo, aseguró que sus padres adoptivos han sido maravillosos y la han apoyado en un 100% en su idea de explorar sus raíces y sus orígenes. Sin embargo, considera que sus padres quisieran que tuviera cuidado, porque su madre biológica habría tenido “muy buenas razones por las cuales entregarla”.

Joyería para celebridades

Uno de los momentos más abrumadores en la carrera de la diseñadora de origen colombiano fue cuando la princesa de Gales, Kate Middleton, usó unos aretes que ella había diseñado durante la gira del Jubileo de Diamante.

Según Blackwell, la duquesa de Cambridge “estaba vestida para la cena con el rey de Malasia, usando un largo vestido formal de Alexander McQueen y mis joyas”.

Unas semanas antes, la diseñadora había sido contactada por la estilista de la duquesa, quien compró dos piezas, los pendientes ‘Double Leaf’ y el brazalete ‘Spread Your Wings’, y pidió que se enviaran con entrega al día siguiente. “Pero no había escuchado nada más desde entonces”, dijo Blackwell. “Luego, allí estaba usándolos y, de repente, mi sitio web colapsó”, agregó.

La colección era un diseño estándar, hecho de plata bañada en oro, que costaba el precio poco real de £165 en la etiqueta de Catherine Zoraida. Middleton volvió a usar las piezas más tarde en la gira y luego compró más joyas de la diseñadora de origen colombiano.

La carrera de Catherine Zoraida Blackwell

La página web https://catherinezoraida.com/ recoge que, en el año 2000, Catherine Zoraida Blackwell estudió en la escuela de arte en el Edinburgh College of Art bajo la supervisión de Dorothy Hogg. Allí, se graduó en Joyería y Orfebrería con un premio de diseño otorgado por Goldsmiths.

Posteriormente, fue acogida por nada menos que Theo Fennell y Graham Stewart, quienes la guiaron en el dominio de la alta joyería. Influenciada por el mundo de la moda, Blackwell diseñó importantes colecciones para muchos grandes diseñadores británicos, incluyendo a Vivienne Westwood, Matthew Williamson y Lulu Guinness, entre otros.

En diálogo con The Telegraph, Blackwell contó que decidió lanzar su propia marca en mayo de 2012, cuando buscaba encontrar un equilibrio entre las joyas de lujo y las más accesibles, mientras se aseguraba de que sus materiales fueran éticos en donde pudiera “rastrear todas sus piedras preciosas a lo largo de la cadena de suministro”.

Inauguró su empresa con la característica de que sus productos tienen metales reciclados, oro certificado por Fairtrade y diamantes libres de conflicto.