Panamá pidió a consorcio chino acelerar la obra de un puente retrasado 5 años

El presidente panameño, José Raúl Mulino, pidió este martes 27 de agosto al consorcio chino a cargo de la construcción del cuarto puente sobre el canal de Panamá culminar lo antes posible la obra, adjudicada en 2018 por 1.420 millones de dólares pero que tras un retraso previsto de cinco años y cambios en el diseño costará alrededor de 1.000 millones de dólares más, según destacó el mandatario.

A las empresas del consorcio Panamá Cuarto Puente, integrado por China Communications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD, “la única cosa que les pido es acaben esto lo antes que puedan”, declaró Mulino en una visita a la obra, cuya construcción fue retomada en marzo pasado tras años suspendidas.

El proyecto original, con coste de 1.420 millones de dólares y que incluía el paso de vehículos y de la línea 3 del Metro, fue adjudicado al consorcio chino por el Gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019) y debía estar listo en cinco años.

El Gobierno de Varela declaró el proyecto del cuarto puente como de “interés público” para que quedara en manos de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y dio instrucciones para adelantar gestiones financieras por hasta 1.500 millones de dólares para el mismo, de acuerdo con la información oficial.

Pero la Administración de Laurentino Cortizo (2019-2024) suspendió la obra alegando la ausencia de una estructura para su financiamiento y aplicó cambios al diseño eliminando el paso de la línea 3 del Metro, dejando su coste en 1.372,1 millones de dólares según se informó en su momento.

En marzo de este año, el Gobierno de Cortizo firmó una adenda con el consorcio que “incorpora la estructura de financiamiento del proyecto presentada por los bancos Santander, Mizuho y Banistmo por un costo aproximado de 716,5 millones de dólares”.

“Qué motivó el cambiar la estructura doble, del puente y Metro, no lo sé. Todavía no he escuchado una explicación inteligente sobre el tema. Lo único que yo recuerdo es que dijeron que iba a costar cientos de millones menos que la idea original”, dijo Mulino, que lamentó los años de retraso de una obra que terminará costando “1.000 millones y pico de dólares más” al país.

En un encuentro con las comunidades vecinas a la obra, celebrado en mayo pasado, el superintendente del proyecto, Mario Montemayor, dijo que el cuarto puente estará listo a mediados de 2028, según informó el diario local La Prensa, que indicó que el precio contractual de la construcción era de 2.138,9 millones de dólares.

“Esto no tiene perdón de Dios”, expresó este martes Mulino al mencionar “no solamente los cinco años tarde” o de retaso de la obra, “sino en 1.000 y pico millones de dólares más de costo para el país, que no es poca cosa, porque ni sobra ni abunda la plata”.

“Bueno, aquí estamos, arrancando de cero prácticamente con la esperanza de terminarlo y lo vamos a terminar en el tiempo establecido. Y le pido a los señores miembros del consorcio no parar, no parar de trabajar”, agregó.

El nuevo puente aliviará el congestionado tráfico de la capital panameña agilizando, según los cálculos gubernamentales, el movimiento diario de 70.000 vehículos y beneficiando a 1,7 millones de personas.

Mulino dijo además que falta resolver lo del paso de la línea 3 del Metro, por lo que “vendrá algún puente para pasar el canal con el tren”, ya que la idea es resolver el problema de transporte de los habitantes de Panamá Oeste y conectar las distintas regiones del país.