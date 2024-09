¿Quién fue Rodolfo Hernández? Carrera política, investigaciones y polémicas

Este lunes 2 de septiembre murió a los 79 años el excandidato presidencial Rodolfo Hernández Suárez, quien actualmente era líder del partido político Liga de Gobernantes Anticorrupción desde 2019.

Hernández, quien logró el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2022, permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Internacional de Colombia (HIC) de Bucaramanga tras presentar complicaciones de salud relacionadas con la recuperación de su última cirugía por el cáncer que padecía.

¿Quién fue Rodolfo Hernández?

Rodolfo Hernández nació en Piedecuesta, Santander, y se dio a conocer a nivel nacional tras inscribirse como candidato presidencial en 2022 reuniendo más de un millón de firmas, sin embargo, ya tenía trayectoria política, pues fue alcalde de Bucaramanga entre 2016 y 2019, destacándose como un empresario del sector de construcción y una de las figuras más influyentes del departamento.

Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Colombia, por lo que muchos lo apodaban ‘el ingeniero’, incluso en durante sus campañas políticas.

Creó la Constructora HG, muy conocida en Santander, siendo una de las más destacadas de la industria y principal fuente de su riqueza. De allí que una de sus principales banderas en su trayectoria sea el desarrollo urbano, siendo recordado en los barrios populares de Bucaramanga por construir canchas sintéticas de fútbol como parte de su mandato.

En el medio de prensa Vanguardia Liberal le han dado columnas dominicales que usa para presentar sus ideas políticas.

Uno de los factores por los que llama la atención es porque él mismo se encargó de financiar sus campañas políticas con recursos propios y sin el apoyo de los políticos tradicionales, de los cuales siempre fue opositor.

¿Cuáles son las polémicas más destacadas de Rodolfo Hernández?

La primera vez que Rodolfo Hernández cayó en el ojo del huracán de forma negativa fue cuando quedó documentada una agresión física de su parte contra el entonces concejal, John Jairo Claro, tema que desembocó en que la Procuraduría le abriera una investigación y acabara suspendido por tres meses.

Sin embargo, no se cumplió el lapso completo, pues el Tribunal Administrativo de Santander admitió una tutela que reversó la decisión de la Procuraduría, regresando al cargo en la Alcaldía solo 20 días después.

Hernández era conocido por ser directo y hablas sin tapujos, algo que le jugó en contra en repetidas ocasiones cayendo en grandes polémicas por sus opiniones y posturas.

Una de ellas fue cuando se refirió a Adolf Hitler por error, confundiéndolo con Albert Einstein: “Soy seguidor de un gran pensador alemán. Se llama Adolf Hitler”.

por error, confundiéndolo con Albert Einstein: En una entrevista en 2016 calificó a los migrantes venezolanos como “una fábrica para hacer niños pobres”.

Mientras fue alcalde se reveló un audio de él hablando de los bomberos de Bucaramanga, decía “¿Qué vamos a pagar teniendo a esos barrigones durmiendo todo el día?”.

En campaña presidencial respondió “¿Vichada?, ¿Eso qué es?” al ser consultado por propuestas para el segundo departamento más extenso del país.

al ser consultado por propuestas para el segundo departamento más extenso del país. Como empresario una de sus frases más fuertes fue en una acalorada llamada, donde le decía a un arquitecto “si usted sigue jediéndome, hijuep*ta, le pego su tiro”.

Otra más sería en entrevista con la emisora Bésame, donde le preguntaron por su esposa y él, haciendo referencia a las mujeres, comentó que “el ideal sería que se dedicaran a la crianza de los hijos”.

Candidatura de 2022 contra Gustavo Petro

A pesar de toda las controversias, Rodolfo Hernandez se lanzó a las elecciones presidenciales de 2022 con su propio movimiento, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, acabando como la gran sorpresa.

No es un secreto que nombres como Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo ya eran viejos conocidos, por lo que resultó de gran impacto que en primera vuelta lograra casi seis millones de votos, por encima de los candidatos de centro y de derecha, asegurando su cupo para enfrentar a Gustavo Petro en la segunda vuelta.

Allí logró sacar diez millones de votos, pero no le alcanzó para llegar al actual presidente, quien sumó más de once, lo que lo llevó a tomar la curul que le correspondía en el Senado, eso sí, no hizo oposición (como el estatuto lo establece), al contrario, se acercó al mandatario.

Finalmente, renunció a su cargo de congresista porque según expresó, se sentía desaprovechado, con palabras textuales dijo que era como “tener a Messi de arquero”, esto para lanzar su candidatura para gobernador de Santander, no obstante, el Senado fue su último cargo, perdiendo en los comicios contra el general Juvenal Díaz.

Caso Vitalogic: el más sonado de Rodolfo Hernández

En el caso Vitalogic, la Fiscalía General de la Nación acusó a Rodolfo Hernández de un posible hecho de corrupción por 336 millones de pesos entre la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) y el consultor Jorge Alarcón, para la celebración del contrato con Vitalogic, que se encargaría del manejo y tratamiento de las basuras en Bucaramanga.

Según se ha denunciado en este escándalo de contratación, Hernández habría tenido la intención de que un contrato de 336 millones de pesos, destinado al procesamiento de las basuras en el relleno sanitario El Carrasco, se lo ganara una oferente para las nuevas tecnologías: la empresa Vitalogic.

Todo este escándalo se destapó en 2018, cuando el ente acusador imputó cargos contra Hernández acusándolo de interés indebido.

Es preciso recordar que, en los últimos meses, Rodolfo Hernández había sido sometido a la que sería su última cirugía por el cáncer terminal que le había sido diagnosticado. En esta intervención, se le habría retirado parte de su hígado.

El ingeniero Rodolfo Hernández había sido hospitalizado el pasado mes de mayo en el HIC en Bucaramanga tras ingresar por un dolor abdominal. En ese momento, tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia que lo mantuvo bajo pronóstico reservado.

Esto se produjo después de que el 14 de marzo, en medio de una audiencia por el polémico caso de Vitalogic, el ingeniero Hernández rompiera en llanto y confirmara que fue diagnosticado con un cáncer terminal.

Anteriormente, Hernández Suárez había sido diagnosticado con cáncer de colon antes de iniciar su campaña a la Gobernación de Santander para las elecciones territoriales del mes de octubre de 2023. Por esta razón, tuvo que ser internado por varias semanas en una clínica de Bogotá, donde se sometió a un fuerte tratamiento.