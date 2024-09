"No han mostrado actas, eso genera duda": canciller sobre situación política en Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la posición de Colombia frente a la situación política y social en Venezuela, luego de las elecciones presidenciales que dejan como aparente ganador a Nicolás Maduro.

Murillo, con prudencia, confirmó que se espera que esta semana se reúnan los presidentes Gustavo Petro, Lula da Silva y Nicolás Maduro para establecer un camino de diálogo.

“El presidente Petro convocó a una reunión entre Maduro y Lula. Esperamos que sea esta semana, y se tomarán decisiones frente a la evaluación de la situación. Hemos estado analizando la situación con otros países”, dijo Murillo.

Por otro lado, el canciller aseguró que aún hay un tiempo prudente para que Colombia adopte una posición, teniendo en cuenta que el periodo de Maduro termina el 10 de enero.

Por otra parte, Murillo aclaró que la falta de una posición clara de Colombia frente a la situación política de Venezuela no tiene relación con el apoyo que este país ha brindado a los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional.

“Eso no ha sucedido, no ha sido planteado por ninguno de los gobiernos. Obviamente, que Venezuela haya apoyado los procesos de paz en el país y que sea garante es un gesto importante. Pero eso no ha sido motivo de chantaje ni nada por el estilo”, afirmó.

Finalmente, Murillo indicó que todas las opciones de diálogo están sobre la mesa y que se respetan todos los procesos internos de los países.

“Todas las opciones están sobre la mesa, y el proceso genera muchas dudas. Colombia tendrá que definir su posición, pero hay margen de tiempo para continuar esta discusión. Se requiere diálogo, llegar a acuerdos políticos y lograr una cohabitación. Se ha planteado la posibilidad de nuevas elecciones sin sanciones como las de Estados Unidos, y sin órdenes de captura, ni para la oposición ni para nadie”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Nos tocó tragarnos esos sapos: canciller por contratación con Thomas Greg para pasaportes 00:13 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/367/1725453030_241_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Escuche W Radio en vivo aquí