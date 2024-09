“El ELN ha matado la mesa de diálogos”: Otty Patiño sobre incumplimientos del grupo armado

El alto comisionado de Paz, Otty Patiño, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre cómo se desarrolla la labor de los gestores de paz y cómo va el cese de negociaciones en la mesa con el ELN.

Sobre el tema, inicialmente se le consultó sobre los disidentes de las Farc que fueron capturados en camionetas de la Unidad Nacional de Protección y que ahora serán gestores de paz.

“Primero, ellos todavía no han recuperado su libertad, y segundo, tendrían que hacer un plan de trabajo como gestores de paz y yo tendría que aprobarlo (…) El ejercicio de la gestoría de paz se puede hacer desde la cárcel, eso depende del plan que ellos planteen y también de la voluntad del juez, que es el que determina su liberación”, aseguró.

Patiño también dijo que para ser gestor de paz no necesariamente debe ser liberados de las cárceles, en caso de estar cumpliendo una pena, teniendo la posibilidad de ejercer esta labor al interior del centro donde se encuentren detenidos.

“Hay que establecer unos criterios que deben basarse en reglamentos para ver cómo se accede a la gestoría de paz, que no se involucre necesariamente a las personas que están encarceladas, sino que cualquiera pueda serlo (…) se busca que a través de la gestión de paz también puedan reducir parte de sus penas, eso sí, si violan los acuerdos la gestoría no les ayudará y seguirán con su condena”, explicó, agregando que debe aplicarse un reglamento claro para la esta labor.

¿Cómo va la negociación de paz con el ELN?

Es importante recordar que el cese al fuego entre el Gobierno con el ELN sigue prologándose, lo que ha generado problemas en las comunidades donde este grupo armado hace presencia.

“En cuanto al ELN, ellos han ido matado la mesa de diálogos, la han matado con el congelamiento de la mesa misma, con la no participación en los mecanismos de monitoreo y verificación, y con la muerte de personas, entre ellos, soldados (…) esa manera de pensar que el Gobierno debe doblegarse ante ellos, creo que es absolutamente equivocada”, aseguró.

Finalmente, comentó que el Gobierno sigue manteniendo la voluntad de diálogo, pero si el ELN continúa incumpliendo, no habrá cese al fuego.

“Estamos dispuestos a continuar con cualquier diálogo bajo condiciones que no son las actuales. Si el ELN no demuestra con hechos su voluntad de paz, no vale la pena seguir. Por ahora la paz está, como dicen ellos mismos, congelada”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause "El ELN ha matado la mesa de diálogos": Otty Patiño sobre incumplimientos del grupo armado 13:21 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/367/1725547046_816_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Escuche W Radio en vivo aquí