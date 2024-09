“No tiene sentido reunirse”: Gaviria rechazó diálogo con Gobierno Petro sobre las reformas

El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, rechazó la propuesta del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para reunirse y discutir la agenda legislativa del Gobierno, según lo expresó en un comunicado emitido el 9 de septiembre de 2024.

Gaviria aseguró que su negativa se debe a que el Gobierno de Gustavo Petro no ha respetado las decisiones del sistema judicial. Y negó que su decisión esté relacionada con diferencias personales o políticas con Cristo.

“Estimado ministro Juan Fernando Cristo, en varias ocasiones usted me ha solicitado una cita para discutir la agenda legislativa del Gobierno, yo no tengo ningún problema o diferencia personal con usted, pero como posición del Partido Liberal, siempre he dicho que todos los funcionarios y congresistas y el gobierno deben acatar y respetar todas las decisiones del sistema judicial”, expresó Gaviria.

Además, subrayó que mientras el Gobierno de Petro no adopte una postura clara en este sentido, no considera necesario reunirse con el ministro del Interior. “Yo no le veo sentido a reunirme con usted”, dijo.

En su momento, Cristo fue miembro del Partido Liberal, pero salió en 2018 por diferencias con Gaviria. De hecho, después fundó En Marcha, su propio partido político, que recientemente perdió la personería jurídica.