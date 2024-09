El 40% de los bancos está generando pérdidas: Asobancaria

Ante las dificultades del sector financiero, que se han calculado para la vigencia, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, expresó en medio del 22° Congreso de Derecho Financiero, los factores que han imposibilitado la rentabilidad de la banca, frente al capital que se propone al sector.

Estos factores de dificultades para el sector han demostrado que, el 40% de los bancos presentan pérdidas, debido a una situación “atípica en el sector”.

“El panorama en nuestra industria no podemos desconocer la complejidad en la que estamos. En Colombia hay 30 bancos y 12 bancos, el 40%, están dando pérdidas. Y ese es un resultado absolutamente atípico, no lo veíamos. El año pasado fue duro, pero no veíamos niveles de dos dígitos en bancos con pérdidas”, expresó Malagón, en medio de la instalación del congreso.

De acuerdo con Asobancaria, estas pérdidas son producto de las realidades financieras por la que atraviesa el país y es la baja en el ROE, como indicador que determina el nivel de rentabilidad de un banco. Para este año, el ROE se encuentra por debajo del que se calculó el año inmediatamente anterior, sin embargo, mucho más inferior que otros sectores del país, que ponen en desventaja al negocio bancario.

“Nosotros tenemos un ROE el año pasado de 7.9% y este año vamos a tener un ROE de 7.6%, que quiere decir que en la industria financiera tenga un ROE por debajo del 10%, que en Colombia es mejor negocio estar en el agro, que en el sistema financiero”, sostuvo.

También se presentan algunas pérdidas en el sector, en 26 de los 71 establecimientos de crédito que se encuentran en el país, que también son considerados atípicos.

Hay esperanzas en el sector bancario

Desde Asobancaria indican que, pese a las circunstancias atípicas que se han presentado en el sector, hay esperanzas para ajustar la rentabilidad en el negocio bancario para el 2025.

“No estoy mandando un mensaje de desesperanza. La Asociación Bancaria está profundamente optimistas, respecto a lo que va a ser el 2025. Yo creo que el 2025 va a ser un año bueno, de consolidación de la recuperación para Colombia y, en ese sentido, va a ser un año muchísimo mejor que el 2023 y el 2024, y vamos a tener también una recuperación en el negocio bancario”, expresó Malagón.

Sin embargo, insistió que, se debe reconocer la complejidad por la que atraviesa el sector financiero que, según el presidente de Asobancaria, no está en crisis y tiene “provisiones que sobrecumplen, incluso que rebasan, los requerimientos regulatorios, desde el punto de vista de liquidez, capital y solvencia”.