John Kirby dijo a W Radio que “considerarán” la posibilidad de nuevas sanciones a Maduro

Desde Nueva York, en respuesta una pregunta de W Radio, John Kirby, asesor de comunicaciones de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, confirmó que Estados Unidos no descarta, en caso de ser necesario, tomar nuevas sanciones contra lo que calificó como el “régimen” de Nicolás Maduro.

Kirby dejó claro que no se va a adelantar a anuncios sobre este tema, pero señaló: “Ya has visto que hemos impuesto sanciones contra el régimen, y ciertamente reservamos esa opción para el futuro. Simplemente no tengo nada que anunciar por ahora”.

Y agregó que “lo que tiene que suceder es que el Maduro debe liberar los datos. Debe publicar los resultados reales de las elecciones para que el mundo los vea. Aún creemos, como ha dicho el secretario Blinken, que González Urrutia ganó el voto popular, pero es importante que el mundo vea los datos reales. El hecho de que no los quiera publicar, creo que dice mucho. Así que seguiremos pidiendo a Maduro que haga lo correcto. Si creemos que sanciones adicionales son el camino apropiado, entonces lo consideraremos. Pero hoy no tengo nada que anunciar”.

Ante la pregunta es si el pueblo venezolano ha perdido la esperanza, Kirby dijo: “te dejo con esto: el pueblo venezolano fue a las urnas, y creo que mucha gente da por sentado el asombro, la magia de ir a una casilla electoral y emitir su voto, de tener una voz en su propio futuro. Y lo hicieron. Y tienen el derecho de ver los datos reales de ese acto de valor moral, de su voto. Queremos ver eso, y queremos que el mundo también lo vea”.