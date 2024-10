Tarorista, gigoló y modelo webcam: los polémicos nuevos oficios para aprendices Sena

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) causó revuelo tras hacerse público el Acuerdo No. 0010 de 2023, debido a la inclusión de ocupaciones relacionadas a servicios sexuales como gigoló, dama de compañía, prostituta, modelo webcam, entre otros. Esto con el objetivo de catalogarlas como actividades válidas a tener en cuenta a la hora de contratar aprendices.

El director general del Sena, Jorge Eduardo Londoño, confirmó que era real la medida e incluso la defendió, explicando que este listado responde a la clasificación de oficios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aclarando que incluir este tipo de oficios en la lista no fue una decisión exclusiva del servicio de aprendizaje.

“Muchos de esos oficios no le gustarán a algunos sectores, pero es lo que hace la OIT”, subrayó, agregando que la institución únicamente adoptó esta clasificación en su listado de ocupaciones, lo que es parte de un proceso técnico y normativo internacional.

Listado de oficios más polémicos para aprendices

El listado ha sido ampliamente criticado en sectores de la oposición política colombiana y parte de la sociedad, sin embargo, Londoño puntualizó que muchos de estos oficios no tienen representación en el mercado laboral colombiano, agregando que las empresas que estén vinculadas deberán cumplir con la normativa para contratar aprendices.

Conozca a continuación algunos de los oficios más polémicos que hay en la lista del Sena aceptadas para contrato de aprendices:

Azafata de club nocturno.

Prostituta.

Modelo webcam.

Gigoló.

Conjurador.

Tarotista.

Amaestrador de fieras.

Vendedor callejero.

Trabajador sexual.

Palenquera.

Pareja de baile.

Acomapañnte de club nocturno.

Criada personal.

Vidente.

Pitonisa.

Numerólogo.

Monje.

Mayordomo.

Colocador de piercing.

A pesar de las explicaciones del SENA, varios gremios y empresas han manifestado su preocupación por esta normativa, calificándola de carga impositiva. Según estos sectores, no solo se amplía de manera irreal el número de practicantes en oficios que no están establecidos en el país, sino que, en muchos casos, no existe una oferta académica que permita formar profesionales en esas áreas.

W Sin Carreta, con Juan Diego Alvira, salió a las calles y le preguntó a los ciudadanos si aplicarían a estas ofertas de vacantes para aprendices:

Vea aquí los apartados donde aparecen algunos de los cargos previamente mencionados:

Una de las primeras figuras de la política en hacer público este listado fue la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien por medio de su cuenta de X dijo:

“¡Repugnante! ¿Gigolós, adivinadores y domadores de fieras? El gobierno Petro es una vergüenza total. Incluir estas ocupaciones absurdas en el acuerdo del SENA sobre aprendices es una burla descarada a los colombianos”.

¿Se puede aplicara estas “ofertas”?

Desde el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) compartieron un comunicado a la opinión pública donde respondían por estos hechos, asegurando que esto no tendría impacto en el sector empresarial.

“Este listado, que contempla múltiples opciones, no impactará al sector empresarial de forma negativa, toda vez que, de acuerdo con la normatividad que rige la regulación de cuota del contrato de aprendizaje, estas denominaciones deben pertenecer a la planta de personal de las empresas para que sean objeto de regulación”, explica el texto.

Esto indicaría que el listado de cargos previamente mencionados no se llevarán a cabo en el país, eso sí, si no cuentan con una empresa con una cantidad de personal y planta acorde a ser vigilada por los entes gubernamentales.

Conozca el polémico documento completo aquí