En firme curul del representante Jhon Fredy Núñez: Consejo de Estado

El Consejo de Estado negó la solicitud de pérdida de investidura presentada contra Jhon Fredy Núñez, representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz No. 5. El alto tribunal determinó que los cargos por presuntas inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses no prosperaron.

La solicitud argumentaba que Núñez había infringido el régimen de inhabilidades, pues su esposa “ocupaba un cargo de autoridad al momento de su inscripción como candidato”.

Sin embargo, el alto tribunal aclaró que, si bien la cónyuge del congresista trabajaba en la Contraloría General de la República, no era su esposa durante el período que podría generar la inhabilidad, ya que el matrimonio ocurrió en diciembre de 2022.

“Frente a la presunta inhabilidad prevista en el numeral 5 del artículo 179 Superior adujo que la señora Perdomo Patiño, esposa del congresista, estuvo vinculada en el Grupo de Vigilancia Fiscal de Caquetá en la Contraloría General de la República, en el cargo de profesional universitario I, entre el 13 de abril de 2021 hasta el 14 de junio de 2022″, señaló el proceso.

En cuanto a las incompatibilidades, el Consejo de Estado precisó que las normas invocadas no aplicaban al representante, dado que los artículos 292, 126 y 127 de la Constitución no lo involucran en el supuesto incumplimiento. Además, no se acreditó que Núñez hubiera intervenido en el nombramiento de su esposa en la Agencia de Desarrollo Rural.

Sobre el presunto conflicto de intereses, el tribunal concluyó que no existían pruebas suficientes que demostraran un interés particular y directo en los proyectos de ley relacionados. Las afirmaciones del solicitante no fueron respaldadas con evidencia de la participación efectiva del congresista en debates legislativos.