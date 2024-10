Este habría sido el acuerdo entre congregación católica y exalcalde de Funza, Jorge Rey

La W puso la lupa sobre Funza en relación con un polémico caso que involucraría a la Iglesia Católica, específicamente a la Congregación de la Misión de Padres Vicentinos y al actual gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, quien antes fue alcalde de este municipio.

Este medio tiene en sus manos una confesión canónica en agosto del 2018 que hizo un padre ante la congregación en la que admite haber hecho un trato con la Alcaldía de Funza y su entonces alcalde, Jorge Rey Ángel, en el periodo del 2008 al 2011. Al parecer, se habrían puesto de acuerdo para modificar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y comprar algunos terrenos.

En esta declaración, el padre señala lo siguiente:

“La Alcaldía de Funza, dentro de su POT, hizo la proyección de organización de vías y vieron la viabilidad para adquirir dos de los predios del Seminario de Villa Paúl. Esto hizo que entráramos en un diálogo con la alcaldía de Funza y más directamente con su alcalde el Dr. Jorge Rey (...) Se hicieron los respectivos avalúos y el lote se dividió en 4 partes para hacer las siguientes proyecciones que hoy en día son una realidad: Parque, Seminario Villa Paúl, Colegio y una finca”.

Se lee que, de manera verbal, se habría llegado a un acuerdo con la Alcaldía en la reestructuración de las vías que, en ese momento, según el POT, afectaba al Seminario de Villa Paúl en Funza y la compra de estos lotes, que quedaron divididos de la siguiente manera:

El lote 1 para construir un parque de 15.000 metros cuadrados.

de 15.000 metros cuadrados. El lote 2 que es donde actualmente está la Congregación , de 40.000 metros cuadrados.

, de 40.000 metros cuadrados. El lote 3 para un colegio de 7.000 metros cuadrados.

de 7.000 metros cuadrados. El lote 4 de 90.000 metros cuadrados.

Según los documentos que reposan en la Fiscalía, porque esto está allí por otro proceso, en las reuniones de la Comisión de Pobreza y Administración de Bienes de la congregación se explicaba que “el negocio con la Alcaldía ya es un hecho, falta solo hacer las escrituras, falta diseñar el encerramiento del seminario para generar independencia”.

Esto fue dicho por German Gómez, el abogado de la misma comisión y que hacía parte de la congregación.

Según la declaración de este padre, al término de la administración de Rey, quien por problemas con la CAR no pudo hacer la modificación al POT, supuestamente deja encargado a nadie más y nadie menos que a Jorge Machuca, su ahijado político, con quien también mantuvieron conversaciones.

Esta reestructuración, se hizo solo, según la declaración canónica, con palabra. En las actas se habla de estructurar vías alternas o que hagan más fácil el acceso a la Villa. Todo esto, aparentemente, cuadrado con la alcaldía. Según algunos abogados penalistas, consultados por La W, esto podría haber sido un indicio de volteo de tierras por la compra de estos predios.

W Radio se comunicó con el padre provincial de ese momento, Diego Luis Vásquez, quien respondió que todo se lo ha dicho a la Fiscalía, que eso está en proceso y que no estaba autorizado para dar información. También nos comunicamos con quien siguió su legado y hoy está actualmente al frente de la congregación, el padre Arley Cardona, quien dijo que hasta ahora estaba asumiendo el oficio y que se estaba poniendo al tanto. Sin embargo, sabíamos por correos y otras comunicaciones que él ya sabía todo lo que había pasado.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, nos señaló que no veía más que expectativas y pretensiones inmobiliarias de privados acerca de un eventual cambio de uso de predios: “Planes que ellos solos se alimentaron, no existe ninguna afirmación (…) todos los alcaldes deben escuchar y atender solicitudes, escuchar no significa aceptar y no convierte en corrupto a ningún funcionario”.

Finalmente, dijo que nunca se comprometió con ellos en nada relacionado con cambiarles el uso del suelo. Sin embargo, sí genera dudas que todo esto haya quedado plasmado en las actas de la comisión de pobreza y administración de bienes de la congregación y en la confesión canónica de este padre que hoy reposan en la Fiscalía.