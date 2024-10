Colombia vs. Ecuador por Eliminatorias: precio y fecha de venta de las entradas

Selección Colombia y Kendry Paez. Foto: (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

La Selección Colombia enfrentará una nueva doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en noviembre de 2024, ante Uruguay de visitante y contra Ecuador como local en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Luego de conseguir 3 puntos al golear 4-0 a Chile, la Tricolor mantuvo el segundo lugar en las clasificatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y quedó muy cerca de alcanzar el objetivo de asegurarse un cupo en el torneo de selecciones más importantes del mundo.

No obstante, los juegos que afrontará Colombia son ante dos equipos de un presente bueno como lo son los ‘charrúas’ (tercera) y los ecuatorianos (quinta).

¿Cuándo juega Colombia ante Uruguay?

Aunque la selección uruguaya no pasa por su mejor momento tras solo conseguir una victoria en los últimos cinco partidos, Colombia no tendrá un partido fácil, pues visita Montevideo, una ciudad en la que históricamente no tiene buenos registros.

Este encuentro entre uruguayos y colombianos se realizará el viernes 15 de noviembre a las 7:00 de la noche, hora Colombia, y corresponde a la jornada 11 de Eliminatorias.

¿Cuándo juega Colombia ante Ecuador?

Tras su juego con Uruguay, el combinado nacional viajará a Barranquilla para recibir a Ecuador en el partido correspondiente a la fecha 12.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo disputarán el juego ante los ecuatorianos el martes 19 de noviembre a las 6:00 de la tarde, hora Colombia.

Fecha para la venta de entradas para el partido Colombia vs. Ecuador

La Federación Colombia de Fútbol (FCF) informó a través de sus redes sociales que la preventa de entradas para usuarios de Bancolombia iniciará este miércoles 30 de octubre a las 8:00 de la mañana e irá hasta el jueves 31 del mismo mes.

La boletería para el público en general comenzará cuando las existencias dispuestas para la preventa se terminen.

Precio de las entradas (boletas) para partido Colombia vs. Ecuador

A través de TuBoleta.com, el encargado de vender la boletería para los juegos de la Tricolor como local, publicó el precio total de las entradas en las diferentes localidades del Metropolitano de Barranquilla.

Sur alta : 93.400 pesos.

: 93.400 pesos. Norte alta : 93.400 pesos.

: 93.400 pesos. Oriental alta : 396.700 pesos.

: 396.700 pesos. Oriental baja : 373.400 pesos.

: 373.400 pesos. Occidental alta : 641.700 pesos.

: 641.700 pesos. Occidental baja : 641.700 PESOS.

: 641.700 PESOS. Occidental baja + VIP: 1.454.700 pesos.

Cabe resaltar que las graderías sur baja y norte baja no están disponibles por la sanción impuesta por la Fifa.

¿Cuántos puntos le hacen falta a Colombia para clasificar al Mundial 2026?

A falta de ocho jornadas para que se terminen las clasificatorias para la Copa del Mundo y con 19 unidades, Colombia debería sumar un aproximado de 23 puntos para asegurar un cupo en el Mundial. Es decir, con un empate y una victoria ante Uruguay y Ecuador, la Tricolor tendría más de un pie en el torneo.

¿Cuántos partidos le quedan a Colombia en las Eliminatorias?

Al equipo colombiano le restan ocho partidos, de los cuales cuatro serán como local y los demás como visitante.