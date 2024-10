Pedro Sarmiento continúa con vida y en estado crítico

Pedro Sarmiento, de 68 años, sigue con vida, así lo comunicó una fuente del Hospital Pablo Tobón en Medellín en donde se encuentra el técnico colombiano batallando una leucemia que lo aqueja hace varios meses.

“El paciente que se encuentra actualmente bajo nuestro cuidado, presenta un estado crítico de salud. Por el momento, la familia está viviendo en la intimidad este momento, y como Hospital respetamos su decisión”. Asimismo, confirmaron que realizarán un pronunciamiento oficial ante cualquier novedad relacionada con el paciente y su estado de salud; si así la familia lo autoriza.

Sin embargo, en horas de la mañana, amigos, periodistas y entidades como la Federación Colombiana de Fútbol, Dimayor, Independiente Medellín, el Comité Olímpico Colombiano y otros clubes del balompié nacional, publicaron sus condolencias ante el supuesto fallecimiento de Sarmiento.

Los principales indicios del posible deceso se dieron tras las publicaciones en historias de su hija Pamela Sarmiento, quién en su cuenta de Instagram, dejó mensajes cómo: “el cielo es un lugar en la tierra”, “gracias papi por tanto…”, “Que hoy tiemble la tierra porque se va un rey. El rey del fútbol colombiano, qué orgullo llamarte PAPÁ”. Inclusive también añadió en sus historias, posteriormente eliminadas, la publicación realizada por Independiente Medellín, equipo con el cual Pedro Sarmiento consiguió su primer título como entrenador en 2004.

Además, en declaraciones al diario El Colombiano, el hermano de Pedro, Juan Carlos, dio declaraciones asegurando “estamos en un proceso que seguramente se va a desencadenar como debe porque la enfermedad que tiene es muy severa. Pero por el momento no se ha muerto. Está vivo. Tiene signos vitales. No está consciente, pero respira y le late el corazón. En este momento está en estado de vida y no hay consciencia. Es algo parecido a un estado de coma”.

Pedro Sarmiento fue jugador profesional de Atlético Nacional y América de Cali, obteniendo títulos en ambos clubes, también fue técnico de equipos como: Cúcuta Deportivo, Santa Fe, Águilas Doradas, Unión Magdalena, Deportivo Pereira. Consiguió títulos como D.T. con Independiente Medellín en 2004 y Deportivo Cali en 2005. El último equipo que dirigió fue Once Caldas en 2023.