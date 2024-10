Abren proceso disciplinario a cónsul en México por posible acoso laboral e irregularidades

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el cónsul de Colombia en México, Andrés Hernández, confirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores le abrió un proceso disciplinario por varios casos de presunta estafa, maltrato y acoso laboral.

Cabe recordar que estos hechos han sido denunciados en los últimos días por exfuncionarios del consulado y otras personas cercanas a Hernández:

“Agradezco a la @CancilleriaCol por abrirme un proceso disciplinario para poder aclarar todo lo relacionado con mis labores como cónsul en México, labores y decisiones que están sustentadas y documentadas”.

Cabe recordar que, en entrevista con W Radio, Hernández aseguró que todos estos casos son parte de su vida personal y que no se trata de estafa, sino de deudas personales. Además, argumentó que siempre ha actuado bajo la ley.

Ante los hechos, el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció por medio de un comunicado en el que aseguró lo siguiente:

“La entidad ha requerido al funcionario para que dé las explicaciones correspondientes por las denuncias y presuntas faltas que se hayan cometido en las situaciones en las que se ha visto involucrado y han revelado los medios de comunicación recientemente”.

El documento agregó que la Oficina de Control Interno de la Cancillería adelanta un proceso de investigación disciplinaria para “establecer responsabilidades y presuntas faltas por parte del cónsul de Colombia en Ciudad de México por los hechos conocidos públicamente en días recientes”.

Por último, la Cancillería indicó que solicitó el regreso de casi $12.000 dólares invertidos en una contratación que no estaba autorizada en el consulado.

“De igual forma, se le ha solicitado al cónsul Hernández el reintegro de los recursos destinados a la contratación de un especialista en derechos humanos, debido a que dicha contratación se realizó sin la autorización previa de la entidad”, concluyeron.

¿Qué respondió el cónsul Andrés Hernández en La W?

Aunque se habla de estafa, el cónsul Andrés Hernández aseguró que se trató de un préstamo que sigue pendiente de pago y que liquidará antes de que finalice octubre.

“Se ha venido pagando la deuda. Es un asunto entre amigos, y espero que en los próximos días quede saldada. Si fuera una estafa, ni siquiera le contestaría el teléfono. Falta por pagar 80 millones de pesos y espero que quede resuelto”, afirmó el diplomático.

Hernández también indicó que, hasta la fecha, no ha sido notificado de ninguna denuncia ante la Fiscalía por este hecho.

“No he recibido ninguna notificación. Siempre he hablado con Sonia en buenos términos, y la deuda se saldará en los próximos meses, ya que incluso hemos conversado sobre esto”, puntualizó.

El cónsul también se refirió a los fondos que el Ministerio de Relaciones Exteriores le exige devolver y que fueron utilizados sin autorización.

“Son 12.700 dólares invertidos en un abogado especializado en derechos humanos. Luego me dicen que debo devolver el dinero porque no contaba con la autorización. Pero había falta de personal, y procedimos a contratar a alguien. Ahora la Cancillería me señala que debía haber pedido autorización. Estamos esperando una respuesta de la Cancillería”, explicó.

En esa misma línea, Hernández respondió a las acusaciones sobre los supuestos lujos que se ha dado durante su mandato diplomático.

“Cualquiera puede ir a un concierto. No he comprado un carro nuevo, adquirí uno de segunda mano por 150.000 pesos mexicanos, en conjunto con la persona con la que estoy saliendo”, aseguró.

Por último, el cónsul Hernández afirmó que todo esto es parte de una persecución, ya que siempre ha sido cuestionado por sus deudas personales y su cercanía con el presidente Gustavo Petro.

“Desde que llegué al cargo, han estado investigando mi vida, atacando al presidente por nuestra relación cercana. No es la primera vez que ocurre esto. No puedo ni hablar en el consulado; no sé cuál es la fascinación con mi vida. Todo lo que hago se sabe. Me están cobrando cosas, y a mí aún me deben depósitos”, concluyó.