En el contexto de las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos, los principales candidatos son Kamala Harris, actual vicepresidenta, y Donald Trump, expresidente. Kamala Harris, quien hizo historia como la primera mujer y la primera persona de ascendencia afroamericana e india en ocupar el cargo de vicepresidenta, ha centrado su campaña en temas como la justicia social y el cambio climático. Antes de su carrera política, Harris fue fiscal general de California y senadora, lo que le ha proporcionado una amplia experiencia en asuntos gubernamentales y legislativos.

Por su parte, Donald Trump, quien ocupó la presidencia de 2017 a 2021, es conocido por su enfoque controvertido y un estilo de liderazgo polarizado. Su campaña se basa en promesas de restaurar la economía y una política migratoria más estricta, buscando influir en los votantes que se sienten frustrados con el estado actual del país.

El sistema electoral estadounidense es un proceso complejo que combina votación popular y el Colegio Electoral. Cada estado tiene un número de votos electorales basado en su población, lo que significa que los estados más grandes, como California y Texas, tienen más influencia en el resultado final. En total, hay 538 votos electorales, y un candidato necesita al menos 270 para ganar la Presidencia. Este sistema provoca que algunos estados, conocidos como “estados clave” o “swing states”, tengan un impacto desproporcionado en el resultado electoral, ya que sus resultados pueden cambiar de una elección a otra, influyendo decisivamente en la carrera presidencial.

¿Cuáles son las probabilidades de que Harris gane en Florida, Texas o California?

Los tres estados más importantes en estas elecciones son California, Texas y Florida. California, con 55 votos electorales, es el estado más poblado y se espera que apoye a Kamala Harris, dado su historial demócrata. Texas, por otro lado, con 38 votos, ha sido tradicionalmente republicano, lo que complica las aspiraciones de Harris en este estado. Florida, que aporta 29 votos electorales, es otro estado crucial donde las encuestas muestran una competencia reñida, aunque actualmente favorecen a Trump.

Según las encuestas de varias fuentes, la probabilidad de que Kamala Harris gane en estos tres estados varía considerablemente. En Florida, las encuestas de University of North Florida, The New York Times y Marist College indican que Trump tiene una ventaja de aproximadamente 7 puntos sobre Harris, dejándola con un 47% de probabilidad de ganar.

En Texas, según The New York Times, Marist College y Emerson College, la situación es similar, con Trump nuevamente liderando por 7 puntos, lo que otorga a Harris un 45% de probabilidades de éxito.

Sin embargo, en California, las encuestas de University of California Berkeley Institute of Governmental Studies, Public Policy Institute of California y Emerson College reflejan un panorama más optimista para Harris, con una ventaja media de 22 puntos, dándole un 59% de probabilidad de victoria en este estado.

¿Cuál es la importancia del presidente de Estados Unidos en el mundo?

La elección del presidente de Estados Unidos tiene repercusiones significativas no solo a nivel nacional, sino también en el escenario mundial. El presidente desempeña un papel crucial en la formulación de políticas que afectan a otros países, la economía global y cuestiones de seguridad internacional. Por ello, las elecciones de 2024 no solo determinarán el futuro político del país, sino que también influirán en las dinámicas globales en los años venideros.